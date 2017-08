Slik imponerer du på første date

Ny sesong betyr nye muligheter på kjærlighetsfronten. Om du er singel i høst, er det en mulighet for at det blir noen dates på deg fremover. Til syvende og sist så er det det som er inni som teller, men det er ikke til å se bort ifra at det synlige har veldig mye å si. Selv om du sikkert vet hvordan du skal sjarmere din date, kan et fint antrekk virkelig gjøre det enklere for deg. Ikke glem viktigheten av et godt førsteinntrykk.

For å hjelpe deg og ditt datingliv, har vi kommet opp med 8 ulike antrekk du kan prøve ut. Velg den stilen som passer anledningen og daten.

Det sikre valget

Noen ganger så er det enkle det beste valget, og det gjelder også klærne du bruker på date. Om du vil være safe, og gå for noe vi vet funker til diverse situasjoner, så tenk enkelt. Velg en klassisk skjorte, en svart bukse, en stilig jakke, og noen kule sko som fullfører antrekket perfekt.

Antrekk 1: Kamel Jakke - Hvit Skjorte - Mørk Bukse - Kamel Sko

Antrekk 2: Sort Frakk - Navy Skjorte - Mørk Bukse - Sorte Sko

Casual

Om du føler for å tone det ned, og gå for en sporty og casual stil, fungerer det dersom du velger hel-fargede plagg. Det gir antrekket et litt mer klassisk preg, selv om den fortsatt er ganske "laid-back." Dersom du og daten din velger en tur fremfor et restaurantbesøk, er den avslappende stilen en god løsning.

Antrekk 1: Grå Frakk - Hvit Jumper - Mørke Jeans - Hvite Sneakers

Antrekk 2: Svart Bomber - Svart Jumper - Jeans - Svarte Sneakers

Pyntet

Vedkommende du dater setter nok veldig stor pris på om du pynter deg litt til deres møte. Du kommer til å imponere dersom du kommer ikledd en fin blazer og skjorte. Med riktige bukser og sko, og passende tilbehør, er førsteinntrykket mest sannsynlig i boks.

Antrekk 1: Grå Blazer - Svart Skjorte - Blått Slips - Klokke - Svart Bukse - Beige Sko

Antrekk 2: Svart Blazer - Hvit Skjorte - Rødlig Slips - Klokke - Grå Bukse - Sorte Sko

Edgy

En skinnjakke med en større krage, kombinert med et par tøffe boots og kule jeans, kan gi deg den ekstra "edgen" du trenger for å sjarmere din date i senk. Skinnjakken er et must i din garderobe, og SPO sin variant digger vi. En dongerijakke har den samme effekten, og akkurat som skinnjakken, gjør den deg fort litt røffere.

Antrekk 1: Svart Skinnjakke - Svart Genser - Burgunder Skjorte - Beige Bukse - Svarte Boots

Antrekk 2: Dongerijakke - Turtle Neck - Sort Bukse - Sorte Boots