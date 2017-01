Slik bruker menn pologenseren

Noen ganger trenger man et plagg som er allsidig og varmt på samme tid, samt at det lar antrekket enkelt omgjøres fra jobblook til festantrekk.

Pologenseren er perfekt til dette, og er plagget vi tyr til i så å si alle situasjoner i år. Har du ikke en polo enda er det på høy tid (pun intended), og du bør i alle fall ha et par-tre varianter å velge mellom.

Her er våre favoritter av sesongens kanskje viktigste plagg, med tips til hvor du får tak i poloene og hvordan du styler dem.





Frakken

Poloen går som hånd i hanske sammen med en fin frakk og enkle bukser. Den tilfører noe elegant over helt enkle antrekk, og i år er den også perfekt til hit-skoen: Chelsea boots.

Lommebok: Tommy Hilfiger - Hansker: GANT Rugger - Bukser: Burton - Pologenser: Burton - Veske: Sandqvist - Frakk: Only & Sons - Boots: Azzaro





Parkas

Vil du tone det helt ned, kan du også kombinere med en parkas eller vinterjakke. Prøv å koordiner skoene med jakka, for en helhetlig, gjennomført og samtidig avslappet look.

Chinos: Hugo Boss - Bag: Baron - Pologenser: Tommy Hilfiger Tailored - Parkas: Lexington - Boots: Timberland

Dressen

Poloen er ikke bare forbeholdt casual wear, men passer helt perfekt (!) til dress. Bytt ut skjorta med en pen polo for en litt mer moteriktig og avslappet look, og prøv deg frem med tilbehør som en fin PC-veske og forskjellige lommetørklær.

Lommetørkle: Hugo Boss - Veske: Le Tanneur - Dress: Hugo Boss - Klokke: Hugo Boss - Pologenser: J. Lindeberg - Sko: Bugatti





Sporty

Poloen funker også til en sporty look, som også er veldig i vinden om dagen. Gå for trendfargen burgunder, som passer perfekt til både beige chinos og lyseblå jeans. Vi digger også smartklokken Gear S3 fra Samsung, og sneakers er et must.

Chinos: Filippa K - Sneakers: Nike - Caps: Tommy Hilfiger - Pologenser: Burton - Jeans: Lee - Bag: Tommy Hilfiger - Smartklokke: Samsung Gear S3





Denimjakke

Denim er som vi alle vet en evig hit, og går perfekt sammen med poloen. Gå for en kvalitetspolo i farger som oliven eller burgunder. Velger du farge blir antrekket plutselig hakket mer levende, samtidig som det beholder det klassiske preget. Her kan du også kombinere med jeans og lave sneakers.

Ryggsekk: Pier One - Denimjakke: Wrangler - Pologenser: Samsøe & Samsøe - Sneakers: Lacoste - Jeans: Cheap Monday - Klokke: Tommy Hilfiger - Sokker: Nike



Skinnjakka

Også skinnjakka lar seg kombinere med poloen. Enten går du for mørke jeans og sko for en rocka look, eller ullbukser og boots for et laid-back og moteriktig preg.

Hatt: Gucci - Bukser: Hugo Boss - Pologenser: Tiger of Sweden - Sneakers: Kenzo - Jakke: Only & Sons - Armbånd: Isaia - Armbånd: Alexander McQueen