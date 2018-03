Skonyheter til fantastiske priser

Våren er her veldig snart, og endelig (snart) kan du legge vekk de tunge vinterskoene. Da må du selvfølgelig bytte de ut med et par nye sko som er passende for det varme og lyse vårværet.

NLY Man kjører nå en kampanje som du må få med deg. Kjøper du ett par sko får du 20% avslag, om du kjøper to par får du 25% i rabatt, og kjøp av tre par gir deg hele 30% avslag. Her snakker vi om nyheter, og det er ikke ofte man får dette på salg.

Grip sjansen, og unn deg et par nye sko. Kampanjen varer til og med 20.03.

Vi har plukket ut noen sko som vi digger. Ta en titt på utvalget nedenfor:





Les også:

5 antrekk til våren

Genserne for den avslappede stilen

Jakkene vi gleder oss til å bruke