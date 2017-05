Skjorter under 500

En god og fin skjorte er et av de viktigste nøkkelplaggene en mann bør ha i garderoben.

Vi jenter elsker ikke bare menn i skjorte og dress, men også i stilfulle og "avslappende" fritidsskjorter kombinert med et par jeans. Det skal ikke mye til å se fresh ut, og heldigvis trenger det ikke å koste skjorta heller.

Skaff deg vårens fineste skjorter til under 500-lappen!

Klassisk skjorte



Samlingen bør inneholde minst en hverdagslig klassisk skjorte som kan brukes på jobb, grillfest eller på byen med kompiser.

Kortermet skjorte



På de ekstra varme dagene, hvor det ikke lenger holder å bare rulle ermene opp, er en kortermet skjorte et must. Går du for en stilren og ensfarget variant kan du også bruke den på kontoret eller hagefesten i sommer.

Denim



En denimskjorte gir en kul og sommerlig look og vil garantert passe til alt du har i skapet. Kjør en dobbeldenim-stil, kombiner den med chinos-buksene eller shortsen, og du ser både sommerlig og kul ut.

Miks og mønster

En skjorte passer utmerket til formelle anledninger, men du bør også investere i skjorter som spriter opp antrekket. Sats på mønster, fargeprint og artige motiv.

