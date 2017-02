Skaff deg vårens fineste skjorter til under 500-lappen!



Vi jenter elsker ikke bare menn i skjorte og dress, men også i stilfulle og "avslappende" fritidsskjorter kombinert med et par jeans. Det skal ikke mye til å se fresh ut, og heldigvis trenger det ikke å koste skjorta heller.

Her er 7 fritidsskjorter du kan bruke på jobb og ellers i hverdagen, som er snille mot lommeboken din.

Se hele oversikten over fritidsskjorter til under 500-lappen her.

Ute etter finskjorter? Du finner dem til under 500 her.

1. We are Cph DAVY

Klikk her

2.Gap

Klikk her.

3.Tom Tailor Denim

Klikk her.

4.Celio

Klikk her.

5.Seidensticker Uno Super Slim

Klikk her.

6.Tom Tailor Denim

Klikk her.

7.Yourturn

Klikk her.

Les også:

Verdens beste hotell

Skinnjakke til herre - vårens kuleste kjøp