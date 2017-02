Sesongens kule sneakers på salget!

Noen trender kommer og går men enkelte vil alltid være like aktuelle.

Vårens trender byr på alt fra khakigrønt til snøhvitt og utvalget innen sko er derfor stort. Du kan ikke trå feil ved å satse på et par kule sneakers uansett om du skal være casual eller pyntet.

Hvite sneakers går til alt og er en sikker investering, men du skal ikke lete langt for å se at ulike farger har blitt superpopulære blant de kule kidsa.

Vi har funnet tøffe, klassiske og kule skopar til en billig penge! Her kan du spare opptil 50% på de ulike sneakers-modellene!

Hvite

Hvite sneakers kan brukes til ALT! Casaul, sporty, street og pyntet.

Sneakers fra Boras Baseline- Polo Ralph Lauren - Et Al Design Armand High - Polo Ralph Lauren- adidas Originals

Svarte

Syns du pensko blir vondt eller faktisk "alt for pyntet" for din stil er sorte sneakers et godt alternativ.

Sneakers fra BOSS Green Metro - Converse All Star - Puma - Emporio Armani - Puma

Grønne & blå

Gå for et par i en ny fresh farge - trender er tross alt til for å leke seg litt. Blå og grønne er i tillegg trygge farger og skoene vil kunne brukes mange sesonger fremover.

Sneakers fra Hummel - adidas Originals- Polo Ralph Lauren - Nike - Björn Borg

Klikk her for å se flere sneakers