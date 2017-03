Regntøyet som gjelder i våres

Våren er som våren pleier å være - strålende sol og varme den ene dagen, og regnskyll og hustrig vær den neste.

Men det er ingen grunn til å henge med hodet av den grunn, for begge deler må til for at snøen skal bli borte og gresset grønnes.

Så da gjelder det bare å kle seg etter forholdene, med en stilig regnfrakk som både holder deg tørr og får deg til å se ut som en "hunk"!

Her er våre tips til det flotteste regntøyet!

Regnfrakk fra Rains (årets modell!)

Denne stilige regnfrakken i blått er årets modell fra Rains, men den finnes også i sort og grønn! Velg en sort om du vil være nøytral, blå om du vil være vestkantsnobb eller grønn om du vil se ut som om du eier et gods.





Rains- sort og klassisk



Gjør et kupp på fjorårets modell, om du er ute etter en stilig og klassisk regnfrakk.



Regnbukse til Rains

For deg som skal på skogstur, fjelltur eller har små barn - her finner du tilhørende bukse.





Stilig fra Stutterheim

En regnjakke som er fin nok til å bære i et bryllup, eller et viktig jobbmøte. Stilig midpunkt er stikkord her!





Vårlig fra Stutterheim

En lys regnfrakk er et forfriskende syn etter en lang og mørk vinter. Vær oppmerksom på at du kommer til å bli lagt merke til!





Knæsj blå fra Rains (På tilbud!)



Alle vil ha sort, men de fleste menn blir kjekkere i en kul farge. Det oser av selvtillitt, som igjen er sexy. Her er du også garantert oppmerksomhet!





Gult er kult! Fra Didrikson

Det er lov å leke litt med fargen på regntøy, så da bør man jo benytte sjansen til det. Gult er varmt og fint, og alt det vi sa om en kul farge på den knalle blå over, gjelder også her.





Lekent fra Dovre

Vi liker også denne litt søte regnjakken fra Dovre, med morsomme detaljer. Hvis du heller vil være søt, enn kul eller barsk, så går du for denne.





Regnfrakk for moteløven

Har du lyst til å skille deg litt ekstra ut, så vet du hva som må til. Med denne lekre regnjakken fra Stutterheim blir du garantert "center of atention". Og det er det jo noen av oss osm liker...





Les også:

Tilbehøret som løfter antrekket

Engangsrillen som vekkeroppsikt i parken