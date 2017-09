Regntøy til alle anledninger

Høsten er kjent for sitt varierende vær, og nå som september er her, må du nok regne med noen skikkelige regndager. Da er det digg med plagg som holder deg tørr, og regnjakken har utviklet seg til å bli noe mer fasjonabel, og er nå noe man faktisk vil bruke i flere settinger enn skog, mark og tur.

Vi har samlet opp flere typer regnjakker til forskjellige anledninger. Enten om du ser etter en jakke som gir deg en urban look, en jakke til trening, til turgåing eller en som kan passe til formelle settinger, så finner du det under.

Mørke Regnjakker

Mørke regnjakker passer fint til de fleste anledninger, og er gode å ha på litt tunge regnværsdager. Vi har valgt ut en rekke klassiske regnjakker, som du finner i kollasjen under.

Elka - Rains - Stutterheim - Didriksons - Rains - Bruun & Stengade

Street Wear

Regnjakker kan gi deg en urban look på en måte som andre jakker ikke kan. De hel-fargede jakkene er veldig kule og gjennomførte, logo jakken fra Adidas har et ekstra stilig preg, og kamuflasje mønster er en røff variant av regnjakken. Alle disse jakkene vil sprite opp ditt antrekk, og gi deg det løftet du trenger.

Stutterheim - Gul Rains - Elka - Sort Rains med krage - Grønn Rains - Adidas Originals - Scotch and Soda

Mer Formell

Når man føler for å pynte seg litt, og det regner ute, så er dette med regntøy alltid litt vrient. Regntøy er ikke kjent for å være formell av seg, men om du ser etter en regnjakke som du kan bruke til penere plagg, så er disse jakkene gode alternativ. De er formelle og klassiske, og fungerer med et pyntet antrekk.

Rains - Stutterheim - Prada - Han Kjøbenhavn - Samsøe Samsøe - Samsøe Samsøe

Turjakken

Om høsten er turgåing i fjell og skog populært, og en jakke som tåler høstværet i disse forholdene er et must. Friluftsjakkene nedenfor passer fint til både hverdagslig bruk og skikkelige gåturer i skog, mark og fjell.

Grønn The North Face - Peak Performance - Polo Ralph Lauren - Adidas Originals - Sort The North Face - Derbe - Columbia - Rød The North Face

Regnjakker til trening

Ikke la regnet stoppe deg fra å ta en joggetur ute i frisk luft. Treningsjakker som fungerer i regnet er viktig nå på høsten. Disse jakkene er lette, så de vil ikke hemme deg og din joggetur. De vil heller hjelpe deg med å ikke bli klissvåt i regnet når du trenger en avkobling fra hverdagen med en fin treningsøkt.

Erima - Rød Nike - Lotto - Blå/Sort Puma - Navy Nike - Adidas Performance - Sort Puma

Støvler

Sko som tåler mye vann er viktig denne sesongen, for noe av det verste vi vet er å ha søkkvåte sko. Disse lave støvlene er mer diskré enn den høye støvel-modellen. Derfor kan du bruke disse i mer formelle settinger, slik som på jobben.

Sort Tretorn - Foret Tretorn - Sorel - Brun Tretorn - Tommy Hilfiger