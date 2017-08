Nye høstfavoritter fra GANT

Klesmerket GANT har vært i motebildet i lang tid, og er kjent for sine klassiske og stilfulle kolleksjoner. GANT har røtter helt tilbake til 1949, og har alltid vært assosiert med kvalitetsprodukter. Blant nordmenn er merket veldig populært, og er en sikker vinner dersom du er på jakt etter klær som passer til de fleste anledninger.

Her finner du nyhetene fra GANT

Vi har plukket ut diverse nyheter fra storgiganten som vi digger. Enten om du leter etter en ny skjorte, en trendy jakke eller noen fine bukser, finner du det i kollasjene under.

Den klassiske skjorten

Det var ikke Gant brødrene, Martin og Elliot, som fant opp den såkalte "button-down" skjorten, men de er anerkjent for å være de som gjorde skjorten kommersiell og til et må-ha produkt. Skjorten er et av de viktigste plaggene i en manns garderobe, og vi har valgt ut en rekke modeller av de populære Gant skjortene.

Jumperen

Gant sine jumpere er av den typen som funker til både uformelle og formelle settinger. Om du vil gå for en casual stil, så velg en "logo"-genser, slik som den mørke i kollasjen. Hvis du derimot føler for å gi et mer profesjonelt uttrykk, anbefaler vi å velge en av den litt mer rene varianten.

Navy - Beige - Hvit - Blå

V-Necks

Gant sine V-necks har lenge vært en av deres varemerker. Den er en klassisk og tidløs genser som vil gi antrekket ditt en lekker finish. Kombiner genseren med en skjorte om du virkelig vil gjøre et godt inntrykk.

Sort - Blå - Rød - Grå/Hvit

Bukser

GANT leverer også på bukser, og her også er det fokus på kvalitet. Buksene til GANT er gode og behagelige, og kan være en god investering til høstgarderoben din.

Jeans - Beige - Svart - Grå Chinos

Jakker

Selv om vi fortsatt håper på noen fine sommerdager, går det mot kjøligere vær. Da er det viktig med en god jakke. Disse nye dunjakkene fra GANT er praktiske, men også klassiske. Lette og varme, samtidig som de er stilige - det er en god kombo.

Navy - Mosegrønn - Svart

Sko

GANT har en rekke ulike sko for diverse begivenheter. Et par klassiske Chelsea boots eller Oxford sko vil gi antrekket ditt et elegant preg. Sneakers er også en høstfavoritt hos mange, og GANT sine modeller er det veldig lett å bli glad i.

Beige Chelsea Boots - Svarte Oxford - Brune Sneakers - Navy/Hvite Sneakers

Tilbehør

De små detaljene ved et antrekk kan være det som utgjør den store forskjellen. Tilbehør er essensielt, og kan ofte være det som gjør et antrekk. Et stilig slips, fint belte og et varmt skjerf vil komplimentere eller få frem fargene og nyansene på klærne dine. Nedenfor finner du noen nye produkter som vi digger.

Lys Blå Slips - Navy Slips - Brunt Belte - Svart Belte - Navy Skjerf - Grått Skjerf