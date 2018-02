Ny sesong, nye skandinaviske styles

Skandinavisk mote har virkelig klart å markere seg i moteverdenen de siste årene. Den minimalistiske og skarpe stilen, pluss de smale passformene som skandi-mote representerer, faller i smak hos mange. Det er spesielt våre svenske og danske naboer som har vokst seg store, men norske merker som Holzweiler har også blitt populære.

Nå som våren er rett rundt hjørnet slipper de skandinaviske merkene ut sine vår- og sommerkolleksjoner for 2018 litt etter litt, og er det noen som vet hva slags klær som passer skandinavisk vær, så er det Skandi-merker.

Vi forstår godt hvorfor den minimalistiske stilen er så populær i Norge, og har plukket ut noen favoritter blant Skandinavias merker. Med lette lag, stilige jakker og rene snitt er du forberedt på alt av vær våren har å tilby.





Her er plaggene vi anbefaler for den perfekte skandi-stilen:

Dette svenske merket er bygget opp på simplisitet og kvalitet. Merket ble etablert i 1993, og er kjent for deres fine og rene stil, klassiske snitt og perfekte smale passform som nordmenn elsker. Når du går for et plagg fra Filippa K, er du sikker på at du får kvalitet.

Samsøe & Samsøe sin Spring 2018 kolleksjon er forankret i kontraster og definert av en enkel estetikk med et kult og vågalt preg. Streetwear har alltid vært synlig i det danske merkets kollleksjoner, og det er intet unntak i år. Samspillet i kolleksjonen mellom det militære, det nomadiske og streetwear oppleves med et moderne uttrykk.

Samsøe & Samsøe har lekt seg med klassiske snitt, og blandet det med uformelle silhuetter, som igjen kan gi deg og din garderobe et tøft uttrykk.

Tiger er en favoritt blant mange menn i Skandinavia. Merket, som ble etablert i 1903 og redefinert i 1993, fortsetter å forbedre og sette fokus på den lange og smale silhouetten, med korte jakker, og lange og ledige bukser.

SS18-kolleksjonen fra merket er inspirert av den svenske sommeren, og fargepaletten som følger årstiden med.

Holzweiler fikk en kickstart på sin internasjonale karriere ved at stilikonet og modell Gigi Hadid ble avbildet med merkets oransje hettegenser med kleshenger-logo i mars 2017. På herresiden ser man også norske kjendiser stadig bruke plagg med kleshenger-logoen.

I sine kolleksjoner ser man at Holzweiler tenker på miljøet og mange av plaggene har derfor et bærekraftig preg.

J. Lindeberg er et velkjent navn i den norske motebransjen, og det svenske merket er blitt en yndling både når det gjelder konfeksjon og fritidstøy i premium kvalitet.

Vi ser at merket bærer et sportslig preg på deres vår- og sommer kolleksjoner, men de er like gode på det formelle.

Det prisvinnende merket fra Sverige er alltid en sikker vinner, og er populær blant stilsikre menn både der hjemme og internasjonalt. Whyred lager allsidige basisplagg, og imponerer med detaljer, kvalitet og snitt.

I deres nye kolleksjon har Whyred eksperimentert med farger og kule mønstre.

Dette svenske merket har fokus på kvalitet og tidløshet, og tar inspirasjon fra gammelt av når de lager nye kolleksjoner. Den lette "workwear"-jakken er en favoritt blant oss.

Det danske merket fikk navnet No Nationality, forkortet til NN07, siden tanken var å skape klær som ikke var knyttet til et bestemt sted, en nasjonalitet eller en trend. Merket henter inspirasjon fra hele verden når de jobber med sine kolleksjoner.

Soulland er et skandinavisk herremerket som har sin base i Danmark. Akkurat som Resteröd har Soulland sitt design et sterkt preg av skandinaviske røtter implementert i seg, men merket har fortsatt en moderne følelse.

Det svenske demin-merket, som har sin base i Gøteborg, bryr seg ikke om tilfeldige trender. Nudie, med sin gammelmodige jeansfilosofi, har blitt en gigantisk suksess over hele verden. De har utviklet et tidløst design som skal takle tid og moderne svingninger.

Skandinaviske silhuetter kombinert med sydeuropeisk sjarm kjennetegner SANDs fokus. Merkets store lidenskap er nemlig italienske tekstiler, skreddersydde detaljer og det perfekte snittet. Derfor består SAND Copenhagen sine kolleksjoner som oftest av klassiske og sofistikerte klær med en rå og kul edge.

