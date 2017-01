Nå er vi Norges største motemagasin for menn

Side3-redaktør Lars Wærstad (midten), her sammen med utviklingssjef Helge Valvik (t.v.), designer Annette Sand, journalist Adrian Møller Haugan, prosjektleder Ingvild Jenhaug Korneliussen og journalist Magnus Blaker.

Denne uken er det ett år siden S3 Stiltips ble lansert som motemagasin for menn.

Stiltips er Norges største motemagasin for menn, og menn får tips om alt fra å finne de riktige dressene, jakkene, skoene og buksene, til intervjuer og svar på spørsmål menn stiller seg om klesstil. Artiklene kan også ha annonselenker til hvor man kan kjøpe de omtalte plaggene.

Størst på herremote



Ett år etter lansering har magasinet fått fotfeste.

- Det har gått strålende, og vi har svært gode tall. Vi er stolte av å være størst på herremote, både fordi det er et område i enorm vekst, og fordi vi ser at det er noe leserne våre setter pris på, sier Side3-redaktør Lars Wærstad.

Stiltips er på god vei til å bli et fullverdig livsstilsmagasin for menn. Vi leverer nå saker om alt fra herremote og trendguider til teknologi, interiør og grooming-tips til menn.

S3 Stiltips har også landet eksklusive intervjuer med blant annet Tommy Hilfiger, Gerard Butler, Jared Leto og David Gandy, for å nevne noen.

Moteansvarlig i Side3 her med designer Tommy Hilfiger, supermodell Gigi Hadid og skuespiller Gerard Butler.

Netthandelen doblet



Tall viser at tre av fire handler digitalt, og at nordmenn shopper for nærmere 20 milliarder via nett. Salgstallene for den kommersielle satsningen er også imponerende: I 2016 ble netthandelen via Nettavisen doblet, og de første dagene av 2017 antyder at det ligger an til det samme i år.

Leder for Stiltips, Daniel Bratterud, lover mer mote til norske menn fremover. Foto: Marianne Lyse

- Vi skal på ingen måte være noe dårligere i år, snarere tvert imot, sier Stiltips-ansvarlig Daniel Bratterud.

- Vi kommer til å satse sterkt på å dekke de viktigste motebegivenhetene. Når menn lurer på hva de siste trendene er eller er usikre på hva de skal ha på seg i helgen, skal de kunne gå inn på Side3 Stiltips og enkelt finne svar, sier Wærstad.

Tar menn på alvor



Lesertallene til Side3 viser at klesstil er noe mange menn er interessert i, og at og leserne liker konkrete råd og tips.

- Vi har sagt det helt fra starten: Menn har en mye større interesse for stil og mote, og de trenger å bli tatt på alvor. Det viser vi at vi gjør, og vi kommer til å fortsette å holde norske menn oppdatert med de siste trendene og de beste stiltipsene, lover Daniel Bratterud.

De fem mest leste sakene fra Side3 Stiltips:

1. Vinterjakkene du skaffer deg allerede nå

2. David Gandy: 5 ting alle menn må ha i skapet

3. Årets beste klokker til herre

4. De største trendene for vår og sommer 2016

5. Topp 10 på herresalget