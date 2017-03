Nå er det null stress i joggedress

Dét har motehus som MSGM og Dior vist oss i årets vår- og sommer kolleksjoner. Joggedressen er altså ikke bare et koseplagg du bruker hjemme eller på vei til trening. Bruk den ellers i fritiden!

Vi vet at joggedress + sneakers = sant, men disse kan du lett kombinere med et par sorte boots for en mer anstendig look. Sleng på en skinnjakke, bomber eller trenchcoat over.

Her er Stiltips' fire favoritter:

Jakke fra Fila, T-shirt fra Fila, Bukser fra Fila, Sko fra Adidas Stan Smith

T-shirt fra Kiomi, Jakke fra Adidas, Sko fra Kappa, Joggebukse fra Adidas

Jakke fra Ellesse, Tee fra Reebok, joggebukse fra Ellesse, Sko fra Puma

Jakke fra Fila, Tee fra Fila, Bukse fra Fila, Sko fra Nike

