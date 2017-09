Luksus vs. Budsjett

Når du skal oppgradere garderoben trenger du ikke å bruke opp alle pengene dine. Det finnes rimelige varianter av kule høstplagg som menn går for i år.

Sjekk ut antrekkene vi har valgt ut. Se om du kan gjette hvilke antrekk som er av det dyre slaget, og hvilke som er budsjettvennlige.

Formelt

Pyntede antrekk som man kan bruke i ulike formelle settinger er et must. Ruter er trendy, og vi har valgt ut to rutete antrekk som er moteriktige.

Klarer du å se hvilket antrekk som er dyrest?

Klikk på produktlinkene for å sjekke prisene.

Antrekk 1

Blazer - Turtle - Sko - Bukse





Antrekk 2

Jakke - Turtle - Sko - Bukse

Hverdagslig

Farger som mosegrønn og kamel er it-farger i høst. Kombinert med svart, som aldri går av moten, er du sikker på at du kler deg stilriktig.

Tror du at du ser hvilket antrekk som er det rimeligste?

Klikk på produktlinkene for å se svaret.

Antrekk 1

Frakk - Genser - Boots - Bukse





Antrekk 2

Frakk - Genser - Boots - Bukse

Sporty

Det er viktig å ha et avslappet antrekk i din garderobe. Å kombinere jeans med en fin jumper, en dunjakke og sneakers er aldri feil.

Sjekk produktlinkene for å se hvilket antrekk som er dyrest.

Antrekk 1

Dunjakke - Genser - Sneakers - Bukse

Antrekk 2

Dunjakke - Genser - Sneakers - Bukse