Kupp til under 500 kroner

Det er lite som slår følelsen av å gjøre et skikkelig kupp og nå er som Boozt kjører midseason sale er det gode muligheter til akkurat det! En av de lureste tingene å investere i på salg er klassiske, tidløse klær og basisplagg som kan brukes sesong etter sesong.

Når du allikevel skal investere i nye plagg som kan brukes over lengre tid, er det alltid greit å gå for kvalitetsplagg. Vi har plukket ut 10 designerplagg til under 500 kroner vi ønsker oss fra Boozt-salget: