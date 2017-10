Klesmerket No Nationality feirer 10-års jubileum

2007 var starten på NN07, merket som ikke har noen grenser, og det har raskt vokst til å bli et populært merke blant nordmenn. Nå ser designer og grunnlegger Victor Lindh tilbake på ti år med gode minner.

- Brandet NN07 er en lang, pågående reise, og det har det vært siden dag én. Alt handler om erfaringer og nye møter i alt vi gjør og skaper. Vi prøver å bryte barrierer, krysse grenser og gå vår egen vei, sier Lindh.

Foto: NN07

NN07 har besøkt i alt 17 destinasjoner. De pakker med seg kolleksjonen sin og kamera på sine reiser, og street caster folk de møter på gaten. Foto: NN07

- Det er så mange gode minner fra de ti årene som har gått. Følelsen av å få jakker hjem som ser akkurat ut som man tenkte seg, eller at en skjorte har fått perlemorsknapper i den perfekte nyansen sitter sterkt igjen i minne, men det beste minne er nok da vi åpnet vår første "concept store" på Gammel Mønt 7 i København, sier Lindh.

Ingen tilhørighet

Merket fikk navnet No Nationality, forkortet til NN07, siden tanken var å skape klær som ikke var knyttet til et bestemt sted eller en nasjonalitet. Lindh og hans partnere henter inspirasjon fra hele verden når de jobber med sine kolleksjoner. Hele verden er deres lekeplass.

Tankene rundt det å skape NN07 startet på en inspirasjonstur til Tokyo i 2006. Da kom Lindh og hans partnere hjem med en driv og motivasjon om å starte et brand som ikke eksisterte enda.

Foto: NN07

Et brand som ikke bekymret seg om trender og motens vanlige strømninger følte Lindh at ikke fantes på den tiden. Målet var å skape et brand uten grenser og uten fordommer.

- Vi definerer ikke folk ut fra deres nasjonalitet, vi hyller personligheter og ikke hvor de er fra. Vi har en ambisjon om å være et varemerke som står for kvalitet, med en lokal og internasjonal tilgang til markedet. Vi har alle typer kunder, felles for dem er at de liker kvalitet, og de vet at de kan finne det hos oss, sier Lindh.

Det er nettopp det som skiller NN07 fra andre merker, forklarer Lindh. Han og hans medarbeidere følger ikke trender. De går deres egne veier og lager produkter som de selv liker. No Nationality handler om å mikse ting som ikke har blitt mikset før. Plaggene har preg av alt fra japansk til engelsk, italiensk og skandinavisk kultur.

Foto: NN07

Destinasjoner og inspirasjon

- To ganger om året reiser vi til Tokyo. Tokyo har alltid vært grunnstenen i vår inspirasjon, men vi henter også inspirasjon fra de mange destinasjoner og mennesker vi møter når vi lager våre kampanjer. Film, musikk, møbler og interiør spiller også en stor rolle, sier Lindh.

Portrettbilde av Victor Lindh, en av grunnleggerne til NN07. Foto: NN07

Foto: NN07

Klesmerket har i alt besøkt 17 destinasjoner. Dette er alt fra en stjerneklar marokkansk ørken, overfylte gater i New York - til glamorøse hoteller på den franske riviera, og støvete hytter blant de kenyanske Masaiene.

Hver NN07 kampanje er sin egen historie, og merkevaren bruker aldri profesjonelle modeller.

- Vi pakker kolleksjonen ned i en stor koffert, tar et kamera under armen, og så street caster vi ellers folk vi møter på gaten, og ofte kler vi dem på og fotograferer dem på stedet, sier Lindh.

Foto: NN07

- Vi drømmer om å skape morgendagens originaler. Det gjør man ikke bare på 10 år – det tar lang tid! Vi håper at vi i fremtiden vil kunne finnes i enda flere deler av verden. Vi er i gang med en internasjonal utvidelse som har brakt oss til butikker som Harvey Nichols, Liberty, Mr. Porter og Bloomingdales, sier Lindh.

Fra starten av har over 280 personligheter blitt fanget av kameraene deres, og nå feirer NN07 10-års jubileumet med en 260-siders bok der hele historien deres blir fortalt.

Fra starten av har over 280 personligheter blitt fanget av kameraene deres, og nå feirer NN07 10-års jubileumet med en 260-siders bok der hele historien deres blir fortalt.