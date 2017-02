Klassikerne som aldri går av moten

Det er et hav av sneakers der ute, men det er noen par som vi mener alle bør ha i skosamlingen sin. Har du kanskje en av disse klassikerne?

Her er 6 skofavoritter og en kort historie om dem.

1.Puma Sude Classics

Om du har sett Netflix-serien "The Get Down" som tar for seg historien om Hip Hop som oppstod på 1970-tallet i New Yorks bydel, Bronx, kjenner du nok disse røde klassikerne fra Puma.

På den tid var hip hop-miljøet opptatt av å gå i freshe klær, og da særlig nye joggesko indikerte at du hadde penger. En av guruene i Hip Hop-sjangeren, Grandmaster Flash, poengterer nettopp dette i et intervju med magasinet Complex. De unge på 70-tallet gikk nemlig ofte med tannbørste i bukselomma for å kunne gjøre joggeskoene rene til enhver tid. Uttrykket "So fresh so clean" er med andre ord ikke tilfeldig.

Disse var originalt designet som basketballsko på 60-tallet, gjort om til must haves på 70-tallet, og er i dag Pumas mest ikoniske sko.

Puma Suede Classics kommer i forskjellige farger som lyseblå, rød og de sorte klassiske.

2.Adidas Originals Superstar

Enda en klassiker på listen er selvsagt Adidas Superstar. Skoen ble først lansert i 1968 som basketballsko i en high model, før de kom i lav utgave året etter med navnet "Superstar". Den høye varianten var ledende basketballsko på 70-tallet i både NBA og amerikansk college basketball. Da Nike Air Jordan-skoene kom på markedet på 80-tallet, var Adidas Superstar ikke like hete på markedet. Ikke før Hip Hip-gruppen Run DMC slapp låten "My adidas" og gav skoene ny status - særlig i hip hop-miljøet.



3.Reebok Classic

Disse klassikerne ble til i England i 1895, og har tydelig påvirket den britiske skokulturen i over 100 år. Selvsagt har skomodellen fått en oppussing siden da, og ble særlig store i markedet under aerobic-trenden på 80-tallet.



4.Nike Classic Cortez

Kom deg tilbake til skolebenken med disse ultimate retroskoene. De var de første skoene med pigger designet av Nike i 1972. Grunnlegger av Nike og trener Bill Bowerman (1911-1999) så behovet for komfortable løpesko spesifikt designet for atleter. Nike Cortez ble først lansert rett før Olympiske leker i 1972, og ble derfor en stor snakkis og etterhvert en populær skotrend i årene fremover.





5.Converse Chuck Taylor

Kanskje verdens mest kjente sneakers , som fikk navnet sitt etter amerikansk basketballspiller Chuck Taylor i 1921. Ble lenge brukt som basketballsko blant berømte basketballspillere, av atleter under olympiske lekene og til og med av amerikanske soldater på trening under andre verdenskrig. Fra 60-tallet begynte skoene å havne på alles føtter - særlig i forskjellige subkulturer.

Vi nordmenn elsker Converse, selv om de har fått "harry"-stemplet til tider, så gjelder det å style dem opp riktig.



6.Vans Old School

Originale sko for skatere på 70-tallet som har vokst seg til å bli et ikonisk skopar. Har du lurt på hvor streken langs skoen kommer fra, så ble den skapt ved en tilfeldighet. Skodesigneren Paul Van Doren doodlet nemlig en stripe, som deretter fikk navnet "jazz stripe", og har siden da blitt kjennetegnet for Vans sitt varmemerke. I 2017 er de fullt i motebildet igjen, og er se på føttene til trendsettere som Asap Rocky.



Kilder: Sneakernews.com, Puma.com, Complex, Vans.co