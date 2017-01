Kan han vinne i kveld?

Torsdag går Costume Awards av stabelen, som hyller de beste i den norske motebransjen.

Priser for blant annet beste butikk, modell og hudpleiemerke skal kåres under den årlige utdelingen. Gjevest av alt henger kanskje prisene for best kledde, og skuespiller Thomas Hayes er en av de nominerte, i konkurranse mot artistene Arif og Chirac Patel.

Vi har tidligere latt oss imponere av stilen til den unge moteløven, og her hvordan du stjeler to av antrekkene hans:

Fra Vixen Blog Awards



Den unge skuespilleren kom i et effortless og matchende antrekk. Moteikonet er kjent for sin avslappede men samtidig fremoverlente stil, og kjørte elementer i jordtoner som matchet, og gikk for lag på lag med to jakker.

Foto: Paul Weaver / Mediehuset Nettavisen og Produsentene

Jakke: Jack & Jones - Sneakers: YOURTURN - Jakke: Dr. Denim - Skjorte: Signal - Bukser: Dr. Denim

Fra ELLE-festen:

Skal du på ferie snart, kan du la deg inspirere av Hayes. I anledning ELLE sin sommerfest var han kledd i matchende shorts og skjorte med trykk, og en rød bomberjakke. Stylistene Pontus Jonsson og Jens Carlos Schwartz Torkildsen kunne fortelle at skjorten og shortsen var fra merket Denimes par These Glory Days fra VOLT med sko fra varehuset YME, mens bomberjakken var vintage Christian Dior.

Foto: Hanne Erøy/ www.fashioninoslo.com og Produsentene

Jakke fra Bombers HER, Solbriller fra Ray-Ban HER, Shorts fra Soulland HER, Skjorte fra Eton HER, Sneakers fra Supra HER

May the best dressed man win