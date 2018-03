Jeans av alle typer

Uansett sesong og trend, er jeansen et fast plagg i vår garderobe. Bukse-typen går til de fleste anledninger og brukes dermed ofte. Selv om jeansen er tidløs, kommer det nye snitt, materialer og design som kan ta deg fra trygg og komfortabel til et skikkelig stilikon.

Få plagg er like populære og viktige som jeans, spesielt på våren og sommeren hvor denim blir brukt ofte og hyppig. Vi har alle vårt personlige favorittpar eller -merke, og som med alle andre plagg er det et hav av designere og produsenter som har sine særpreg.

Ta en titt på noen av vårens nyheter av jeans nedenfor.

Nå som det går mot lysere tider velger man ofte lysere bukser også. De lysere buksene har en vintage look som gjør seg godt til både boots og sneakers.

Noe enhver mann burde ha i sin garderobe er et par svarte jeans. Disse fungerer både til det uformelle og det formelle, og det er nettopp på grunn av denne allsidigheten at du trenger en svart bukse.

Baggy og komfortable klær har vært mye tilstede i motebildet i det siste, og her er ikke jeans et unntak. Avslappede jeans, som sitter løst, er trendy. Ta en titt på utvalget av baggy jeans her.

Et par mørke jeans er også av den allsidige typen som gjør seg godt i ditt klesskap. Dress den opp og ned slik som du vil. Ta en titt på utvalget av mørkere jeans her.

Slitte jeans er for deg som er litt røffere i stilen, og liker å ha en ekstra edge som gjør at du skiller deg ut fra mengden.

