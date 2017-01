Januars designersalg hos Zalando

En av de mest populære nettbutikkene har startet året med et enormt salg på moteklær for begge kjønn.

Vi har selvsagt gått igjennom utvalget, og plukket de beste varene både av designer- og budsjettvarianter - alt på salg, så du kan sikre deg 2017-garderoben for en rimelig penge.





Dresser

Slå til med en ny dress, nå som du kan få den på salg. Nå kan du gjøre kupp på både rimelige varianter og designermodeller. Her er fem av våre favoritter blant utvalget.

Fra venstre: Antony Morato - Antioch - Tiger of Sweden - Selected Homme - Tiger of Sweden - Pier One

Skjorter

Skjortene må skiftes ut jevnlig, uansett hva man sier. Vet du størrelsen din, er det bare å klinke til når de er på tilbud.

Fra venstre: DKNY - Polo Ralph Lauren - KIOMI - Polo Ralph Lauren - Esprit

Jakker

En god vinterjakke blir nødvendig de neste månedene. Her er fem av våre favoritter, men ryktene sier at det er over 2000 (!) forskjellige å velge mellom på salget.

Fra venstre: YOURTURN - Tiffosi - Jack & Jones - Gaastra - Gaastra

Gensere

Hvis t-skjorta er sommerens uniform, er genseren absolutt vinterens. Strikk eller ikke, ull eller bomull - valgene er mange i salgsuken.

Fra venstre: Dr. Denim - HYMN - Polo Ralph Lauren - Lyle & Scott - Calvin Klein





Frakker

Alle menn må ha en fin frakk. Sånn i fullt alvor. Finn din favorittmodell, -lengde og ikke minst farge. Tekstur, mønster og kameltoner har vært blant årets store trender.

Fra venstre: Topman - Only & Sons - New Look - KIOMI - YOURTURN

Sko

Sikre deg vintersko-garderoben nå som skoene er på salg. Tenk fremover og husk at våren også kommer snart. Derfor kan det være lurt å investere i både sneakers, løpesko og treningssko.

Øverst: Rockport - Avelar by PB - Timberland - Adidas

Nederst: Nike - Sneaky Steve - Kickers - New Balance

Tilbehør

Og for all del ikke glem tilbehøret. På vinteren brukes dette så å si daglig. Selv om det er kulde titter solen også fram, så når Ray-Bans er på salg kan det være en idé å sikre seg dem.

Ryggsekk fra Zign - Hansker fra Tiger of Sweden - PC-veske fra Michael Kors - Skjerf fra Polo Ralph Lauren - Slips fra Tiger of Sweden - Solbriller fra Ray-Ban - Klokke fra Diesel - Lue fra Polo Ralph Lauren