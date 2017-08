Jakkene du må skaffe deg i høst

Det er ikke til å se bort ifra at det plagget man bruker mest iløpet av den kommende sesongen er jakken. Nå som høsten nærmest er her, er det viktig å ha jakken klar. Siden du skal tilbringe mye tid med høstjakken på, må den først og fremst være komfortabel. Samtidig blir jakken en representasjon av din stil, siden det nettopp er det plagget du vil bli sett i mest. Betydningen av en skikkelig fin jakke er derfor stor.

For å hjelpe deg i jakten på den perfekte høstjakken har vi valgt ut en rekke favoritter, kategorisert etter type.

Skinnjakker

Skinnjakken er et plagg som burde være på plass i en hver manns garderobe. En ren svart skinnjakke vil gi deg en klassisk stil, som fint komplimenterer de fleste antrekk. Om du vil røffe deg litt opp, gå for en jakke med en større krage. Skinnjakker i andre farger enn svart vil også ... Og om du virkelig vil gå "all out", og føler deg komfortabel med å utfordre deg selv, velg den røde varianten som passer veldig bra til et svart antrekk.

Kamel Boss - Hvit/Grå Tiger of Sweden

Svart SPO - Rød Serge P - Svart Boss - Grå MDK - Kamel SPO - Kamel Boss - Svart Replay - Grå MDK - Svart Boss

Frakker

Selv om været fortsatt ikke er på det kjøligste, er det lurt å ta seg en titt på utvalget av frakker i år. Kulden kommer som et sjokk vært år, og da er det fint å komme den i forkjøpet. Svart er også en sikker vinner her, men en frakk i en annen farge vil være en fin... Kamel er en av høstens farger, og er veldig populær på en stilig frakk.

Sort Calvin Klein - Navy Lagerfeld

Sort Ralph Lauren - Kamel Gloverall - Beige Lagerfeld - Grå Paul Smith - Grå Tiger of Sweden - Lys Kamel Editions MR - Grå Stripete Calvin Klein - Rød Paul Smith

Dongerijakken

Denim har vært en stor trend i motebildet lenge, og denne høsten er ikke et unntak. Dongerijakken kommer i mange varianter, og i flere farger, så du vil definitivt finne en som passer deg. Sherpa-typen er perfekt på kalde høstkvelder, for den vil holde deg varm og god, samtidig som at den er stilfull.

Levi's Sherpa - Nudie Jeans Sherpa





Svart/Grå Ralph Lauren - Mørk Oversized Lee - Lys Samsøe Samsøe - Sort Levi's Sherpa - Lee Sherpa - Svart Levi's - Tiger of Sweden - Sort Calvin Klein

Regnjakker

Været om høsten kan fort variere veldig, og du må regne med noen skikkelige regndager. Da er det "digg" med en skikkelig god regnjakke. Regnjakker blir ikke sett på som det mest fasjonable plagget - men viktigheten av den er stor. Vi har valgt ut noen som vi synes er kule, som du finner i kollasjen under.

Burgunder Stutterheim - Navy Tretorn

Mørkegrønn Hunter - Stutterheim Grå og Stutterheim Hvit - Sort Peak Performance

Dunjakker

Komfortable klær har generelt sett vært en trend på moteshowene denne sesongen, og modellene har ofte blitt ikledd polstrede produkter. Derfor har dunjakkene fort blitt veldig populære. Dunjakker er moteriktige, og varmer godt på en kjølig høstaften. Under finner du en rekke forskjellige typer.

Grå Cinque - Navy Tommy Hilfiger

Grønn Serge P - Mørk Tommy Hilfiger - Sort Abercrombie & Fitch - Grå Calvin Klein - Henri Lloyd - Hvit Tommy Hilfiger