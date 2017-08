Høstnyheter fra Ralph Lauren

Polo Ralph Lauren er en av nordmenns favorittmerker, og er ofte å finne i garderobeskapene til gutta. For få merker er like ikoniske som Ralph Lauren, og vi har en helt spesiell forkjærlighet for linjen Polo Ralph Lauren.

Den velkjente polospilleren på hesteryggen figurerer sterkt på norske herrebryst, og plaggene er selve basen i mange herregarderober.

Moteansvarlig for Side2, Aleksandra Cybulska mener plaggene bør finnes i garderobeskapet.

- Klassiske snitt, tidløse fargekombinasjoner og design som passer de fleste. En "all american classic" som faller i smak hos den sporty og moteinteresserte mannen, mener Cybulska.

Pique

Dette er en standard i klesskapet. Her er noen av våre favoritter denne sesongen:

Gensere

Det blir kjøligere i været, og sommerklærne pakkes bort (snart). Da bør du skaffe deg noen deilige gensere, som også ser stilig ut.

Skjorter

Den klassiske Oxford-skjorta bør være et plagg du har i skapet. Her har du fire varianter som passer nå!

Jakker

Nå er det snart tid for å pakke seg inn igjen, og en klassisk høstjakke er å foretrekke til resten av antrekket ditt.

Sko



Sneakers er en favoritt i høst, og Ralph Lauren leverer varene også her.

Tilbehør

Et klassisk skjerf, stilig belte, sokker med dekor, en caps til solfylte dager og en lue til høsten. Det er bare å handle for høsten allerede nå.

