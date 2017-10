Høstens viktigste plagg på salg

Ytterjakken er det aller viktigste plagget du må ha i høst. Plagget skal matche alt du har i garderoben, samtidig som den skal holde deg varm. Om vi skal velge noen ytterjakker du må denne sesongen, så er det frakken, parkasen, boblejakken og skinnjakken.

Det kan bli fort litt dyrt om du skal gjøre en ordentlig investering, men vi har funnet et bra salg du bør slå til på!

1.Frakken: En klassiker



En klassiker og et produkt du må ha i høst. Alle menn bør ha minst en i lys og en i mørk i garderoben! Frakken kan også kombineres med en avslappende stil, slik som en hettegenser under.

Fra venstre: 1. Minimum HER, William Baxter HER, Rockandblue HER

2.Parkas: God og varm

Parkas er like flott i høst som i vinter. Om du vil garantert holde deg varm, er parkasen et godt valg!

Fra venstre: Superdry HER, Studio Total HER

3.Skinnjakken: Rocka

Selv om denne ikke er varm, er den full anvendbar med en varm genser under, et skjerf og en lue.

Fra venstre: Rockandblue HER, Rockandblue HER, William Baxter HER

4.Boblejakken: Trendy og sporty

Årets mest trendy ytterjakke er uten tvil boblejakken. Disse kommer i forskjellige farger og er kult å bruke til et par chinos og boots.

Fra venstre: Won Hundred HER, Adrian Hammond HER

5.Viktig med tilbehør

Du kan ikke holde deg varm nok uten det rette tilbehøret. Da er det must med et par hansker, lue og skjerf.

Fra venstre: Marccetti-handsker HER, Lue fra Lavage Foncé HER, Skjerf fra Dr.Denim HER

