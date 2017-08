Selv om vi håper på noen flotte sommerdager i augustmåned, er vi nå på vei mot en kjøligere årstid. Da begynner vi å pakke oss inn i gode strikkegensere, tynne dunjakker, jeans - you name it.

Det er på tide å tenke klær til høsten, og nyhetene er på vei inn i butikkene.

Her er våre 11 anbefalinger for høsten: