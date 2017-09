Her er høstens kuleste frakker

Det har blitt kaldere i luften, og tiden hvor man begynner å pakke seg inn i varme klær er her. Et av de mest fasjonable plaggene om høsten er frakken, men den trenger ikke nødvendigvis å bare være formell. Frakken kommer i mange typer, fasonger og mønstre, og du vil derfor finne en som vil komplettere stilen du vil gå for i høst.

Sjekk ut utvalget av frakker her.

Stol på oss når vi sier at frakken må sikres før det blir alt for kaldt ute. Frakkene forsvinner fort fra butikkene, så her må du kapre dine favoritter før de blir borte. Under har vi kategorisert de ulike typene av frakken.

Den enkeltspente frakken er en klassisk modell. Den er en miks av elegant og casual, og vil definitivt gjøre deg og ditt antrekk veldig stilriktig. I år ser vi at oversized er trendy, og en frakk med skikkelige skulderputer vil gi deg en tøff look om det er det du ser etter. Samtidig, om du går for en slim modell, vil den gi deg en fin og mer klassisk silhouette.

Når du skal kneppe frakken, om den har tre knapper, knepp alltid den midterste. Dette vil gi deg den beste passformen, men frakken og passformen vil være like fin åpen som lukket. I kollasjen under finner du en rekke enkeltspente frakker i ulike farger.

Tiger of Sweden - Armani - Samsøe Samsøe - Filippa K - Pier One

Den dobbeltspente frakken er like tidløs som den enkeltspente er. I motsetning til den enkeltspente, vil den dobbeltspente jakken være mer elegant dersom den er lukket. Frakken er fin åpen og, men en lukket dobbeltspent frakk oser eleganse.

Med denne modellen viser du at du tenker stil og er opptatt av å være moteriktig. Ruter er inn, så om du føler for å ha et trendy preg på frakken du går for i år, så velg den rutete dobbeltspente frakken.

Kiomi - Tiger of Sweden - Éditions MR - Matinique - Pier One

Som sagt så er mønster veldig inn i moteverdenen nå, og her spesielt ruter. Den spraglete og rutete frakken har funnet sin plass i motebildet, noe som diverse motehus viste under Høst/Vinter 2017 runway-showene. Som motemagasinet GQ skriver på sin nettside så vil frakkene gi deg en kul "street style"-vibe, og du vil definitivt bli lagt merke til i dem.

Den mønstrede frakken er en type som mange menn ikke har i skapet sitt. Trenden er her for å bli, så her gjelder det å komme andre i forkjøpet og kjøpe frakkene før de blir utsolgt.

Calvin Klein - The Kooples - Hugo Boss - Grå Paul Smith - Rød Paul Smith

Frakkene med krage er minimalistiske i stilen, og flere motehus har også troen på den klassiske stilen som er tonet ned. Den vil egentlig aldri gå av moten heller, så de minimalistiske jakkene er en god investering. Det er mulig å kneppe denne typen helt opp også, og det vil ikke gå utover passform. Derfor vil det være enklere å pakke seg ordentlig inn, og holde seg varm og god, når det kalde og sure været virkelig "kicker" inn.

Samsøe Samsøe er ekspert på disse jakkene, og har noen modeller som er veldig fine. Vi har valgt diverse varianter av kragefrakken under.

Mosegrønn Samsøe Samsøe - Tiger of Sweden - Minimum - Spraglete Samsøe Samsøe - Navy Samsøe Samsøe

Peacoats, eller seilerjakken som den også blir kaldt, er på mange måter en kortere versjon av den dobbeltspente frakken. Om du er kort vil disse gjøre at du ser høyere ut på grunn av dens korte snitt. Den spraglete og korte Tommy Hilfiger frakken har samme effekt, og mønsteret på denne frakken er veldig trendy.

River Island - Tommy Hilfiger - Kiomi - Tommy Hilfiger - Superdry

En trenchcoat er et godt valg dersom du ser etter en litt tynnere type frakk. Det britiske luksusmerke Burberry er anerkjent for å være de som har designet frakken, og den ble faktisk først brukt blandt britiske arméoffiserer. Nå til dags er den brukt av alle og er veldig fasjonabel.

Kjennetegn ved en trenchcoat er den typiske skulderstroppen og belte, og under har vi satt sammen en kollasj fra forskjellige merker. Vi kunne selvfølgelig ikke la være å ta med en modell fra Burberry.

Burberry - Tommy Hilfiger - Sand - Espirit - Boss