Her er de beste designersalgene denne uken

Det er mange salg som går denne uken, og for å gjøre det enkelt har vi samlet noen av de mest populære merkene blant norske menn, og satt opp våre anbefalinger til hva du bør skaffe deg akkurat nå.

Her er de beste herrekuppene i uke 2.

Polo Ralph Lauren

Denne uslåelige favoritten er basen til mange norske menn, og med klær fra Polo er du sikker på at du kan tenke på andre ting enn hvordan du ser ut. Med dette merket ser du stilig ut nesten uansett hva, og her er noen av favorittene fra salget.

Boots HER - Frakk HER - Genser HER - Skjerf HER - Mansjettknapper HER - Skjorte HER - Belte HER - Bukse HER

Tiger of Sweden

Naboene i øst leverer stadig, og passformen til "Tiger" er kanskje en av de mest populære blant norske menn. Det at designet ligger på toppnivå er også en av grunnene til at vi hamstrer Tiger of Sweden når det er salg.

Frakk HER - Sko HER - Skjorte HER - Dressjakke HER - Slips HER - Bukse HER - Skinnjakke HER - Lue HER

HUGO BOSS

BOSS har lenge vært en favoritt blant stilige menn, og med god grunn. Både passform og kvalitet er unik, og du kan være sikker på å ha plaggene en årrekke. Her er noen av våre salgsfavoritter.

Vest HER - Sko HER - Skjorte HER - Undertøy HER - Pologenser HER - PC-veske HER - Dress HER

GANT

Det amerikanske merket er perfekt til en nøytral og avslappet arbeidslook. Plaggene fra GANT passer til så å si alt, og det er derfor lurt å klinke til på salget.

Genser HER - Rutete skjorte HER - Chinos HER - Boots HER - Skjorte HER - Genser HER

Luksus

Er du ute etter å gjøre noen reale kupp på designerplagg, bør du ta en titt her. Nå kan du nemlig få noen av verdens mest eksklusive plagg til spottpris. TIPS: Ta en titt på designersalget hos Mr. Porter her.

Hoodie fra Burberry - Bomberjakke fra Saint Laurent - Jeans fra Dolce & Gabbana - Tee fra Givenchy - Skinnjakke fra Alexander McQueen - Skjorte fra Dolce & Gabbana - Dress fra Paul Smith