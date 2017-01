Genserne til under 500-lappen

Det er kaldt i stort sett hele vårt langstrakte land, og gensere er en viktig prioritering i tiden fremover. For å ikke tømme lommeboken har vi plukket ut 10 gensere som du får under 500 kroner.

Gå for gensere som komplementerer hud og hårfarge og velg alltid mørkeblå istedenfor sort, da det er mye penere mot huden din. I din genser-garderobe burde du ha en variasjon av både farger og ulike teksturer.

Blå fra Yourturn - Grå v-hals fra Kiomi - Camo fra Brooklyn´s own - Stripete fra Celio - Grønn fra New Look

Brun fra Selected Homme - Grå fra Jack & Jones premium - Mørkeblå fra Espirit - Rød fra Selected Homme - Stripete fra Espirit