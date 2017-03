Frisk opp vårgarderoben med disse 8 plaggene

Hver sesong flommer nettet over av bilder fra catwalken, på hva som skal være trender fremover. Det er bukser og skjorter, jakker og blazere i nye farger og med nye snitt, og det er forståelig om det til tider kan føles litt overveldende.

Men her gjelder det å holde tunga rett i munnen, for i virkeligheten er det mye mindre avansert en hva det ser ut til. Bare sjekk nyheter hos dine favorittdesignere, velg ut noen friske vårplagg og kombiner de med klassikere du sikkert allerede har i skapet.

Her er tips til 8 av våres nøkkelplagg du godt kan investere i nå.

En frisk genser





Genser i en fin, tynn ullkvalitet, som holder seg lenge, i en frisk og vårlig farge, er superlekkert. Kan gjerne brukes på jobb i stedet for skjorta. Fra Tiger of Sweeden HER



Eller gå for en genser i vårens hotteste farge- kinarød! Her finner du en variant som får deg til å stå ut i mengden!

Se andre fine vårgensere her!

Ensfarget t-shirt

En ensfarget t-skjorte er en udødelig klassiker, men den må byttes ut i ny og ne. En utvasket variant er ikke sexy i det hele tatt. Bruk de under genseren, hettegenseren eller alene når solen skinner! T-shirt fra Hugo Boss her



Foretrekker du et annet merke? Her finner du mange andre stilige t-shirts i god kvalitet!

Logo - t-shirt eller genser



Det er ut med "sitater" og inn med logoer (og bildemotiv) på t-skjorter og gensere. Og det er kanskje like greit, for det begynte kanskje å skorte på oppfinnsomheten nå?

Her er en fin t-skjorte som ikke går av moten med det første!



Og her er t-skjorten for virkelig tøffe menn!

En lys skjorte

Invester i en vårskjorte eller to i en lysere farge om du trenger det. Prøv en ny sjatering av blått eller gå for noe du ikke har hatt før.

Her finner du en flott skjorte fra Polo Ralph Lauren

Jeansskjorten kan du hente frem fra skapet nå, og skal du på fest er det fint med en vårlig variant av den sorte, som her med kinakrage. Eller i en annen farge med mønster, som denne lekre saken fra Michael Kors!





Sneakers fra Adidas

Like fint hver vår er hvite sneakers på beina. Disse fra Paul Stanley kom i fjor, og du finner mange varianter av denne nå, men vi liker fortsatt den orginale veldig godt!

Paul Stanley sko fra Adidas her!



Se stort utvalg av andre hvite sneakers her!

Tynn dunjakke

De tynne og anvendelige dunjakkene har mange menn fallt for, og du bør sikre deg en om du også vil se bra ut i våres, og til høsten igjen. Nå får du t.o.m. utvalgte modeller på salg, så sjekk ut det før du handler.

Tynn dunjakke fra Scotch & Soda

Salg på tynne dunjakker finner du her!





Smal joggebukse/fritidsbukse





Det var på tide at de utskjelte, posete joggebuksene fikk en oppgradering. Like comfy, men mye, mye stiligere har de blitt, med smalere design og tykkere stoff som holder fasongen.

Her finner du disse fra Fila (et merke som har en renessanse nå)

Tynn bomberjacket



Bomberjacket har kommet for å bli en god stund, og investerer du i en tynn har du noe du kan bytte ut dunjakken med, når den blir for varm. Superkul er den og. Her finner du denne i populær militærgronn, fra orginalmerket Bombers.

Her finner du flere bomberjakker!

Les også: