Fire antrekk du imponerer jentene med

Alle ønsker å gi et godt førsteinntrykk og klesstilen har mye å si for akkurat det. Du behøver ikke å være svært moteinteressert for å se trendy ut. Det enkle er ofte det beste, og med riktige fargekombinasjoner og tilbehør kan et avslappet antrekk se svært gjennomført og bra ut.

Det aller viktigste er at du er i komfortabel i antrekket du bærer, da vil selvtilliten skinne igjennom og selvtillit er sexy!

Vi har plukket ut noen antrekk med sesongens nyheter som kommer til å slå an blant jentene denne våren:

Sosialt/ bytur

Skinnjakke her - Sko her - Klokke her - Skjorte her - Bukse her

Til jobben

Blazer her - Sko her - Stresskoffert her - Skjorte her - Bukse her - Belte her





Første date

Genser her - Sneakers her - Veske her - Skjorte her - Chinos her





Søndagstur

Hettegenser her - Sneakers her - Solbriller her - Jakke her - Bukse her

