Ferieantrekkene damene digger

GQ publiserte nylig en artikkel om hvilke klær kvinner helst vil at menn skal gå med på ferie, og svarene var overraskende samstemte. Vi har tatt en titt på resultatene, snakket med noen norske kvinner, og kommet frem til et resultat som er mer representativt for oss nordmenn. Det er nok ingen overraskelse at kvinner har meninger om hva menn bør kle seg i, men er resultatet det du forventet?

Husk, dette er kun for moro skyld, og du skal så klart gå i det du selv liker og føler at passer til deg.

Kortermet

Her er det mange valg. Skal du gå for en polo, en enkel t-skjorte eller kanskje en singlet? Eller hva med noe mer "out there"?

Skjorte fra Sand - Singlet fra Adidas – Polo fra Pier One- T-skjorte fra Scotch & Soda

Her er det mange valg som kan fungere, men det damene aller helst vil se deg i er den enkle, klassiske t-skjorta. Funker til det meste, og blir aldri feil! Singlet derimot - sorry, men det blir gjerne litt harry. Her har det i alle fall mye å si hvilken variant du går for; mens den fra Adidas på bildet over kan være kul på en sporty måte, blir f.eks. de som går veldig langt ned under armen fort bare feil.

- Singlet - definitivt forbeholdt enten basketbanen eller stranden. Ingen andre anledninger. ;)

Ta gjerne også med deg en fin skjorte til kveldsbruk.

Vi liker denne lyse skjorta til vår og sommerbruk, eller denne til en litt mørkere look.

På underkroppen

Det er ferie, varmen venter og du har pakket kofferten. Men hva tar du med til underkroppen? Er du en av de som går i lange bukser uansett hvor varmt det er, eller er kofferten full av shortser?

Joggebukse fra Adidas – Jeans fra Lee – Shorts fra Boss – Chinos fra Hugo

Her er den store favoritten (trommevirvel)...shorts! Hurra for å lufte beina i varmen!

Joggebuksa er det delte meninger om - mens én mener joggebuksa er et must til flyreisen, er det andre som mener den trygt kan holdes langt unna kofferten.

- Joggebuksen kan fint bli liggende hjemme med mindre man har tenkt seg noe fysisk arbeid på turen.

Også chinos blir trukket frem som et godt valg i feriekofferten. Vi liker denne og denne varianten.



Sko



Vi tipper at du ikke gidder å pakke med deg veldig mange skopar i feriekofferten. Så hva er det ultimate skoparet, i følge damene du kanskje har lyst til å imponere?

Beige sko fra Polo Ralph Lauren – Mokasiner fra Pier One – Sneakers fra Adidas – Sandaler fra Clarks

Stilige klassikere fra Adidas.

Det mest populære skotypen er helt klart sneakers, som de fleste synes er både sporty og kule.

- Sneakers er must til flyreisen, og et par joggesko som er komfortable å gå med.

Det oppfordres også til å ta med sandaler til ferien i varmere strøk - bare for all del dropp sokkene. Sjekk ut denne og denne sandalen for kule, avslappede alternativer.

Hodeplagg



Klart du må ha noe på hodet hvis du skal feriere i varmen! Hodeplagg kan være veldig kult, og det som ikke er kult er å bli solbrent i hodebunnen. Visste du at du faktisk kan miste håret på sikt hvis du blir mye brent nettopp der?

Et kult hodeplagg skjermer også øynene, selv om du absolutt ikke bør droppe solbrillene av den grunn.

Caps fra Levi’s – Hatt fra Bugatti – Sixpence fra Dickies – Bøttehatt fra Polo Ralph Lauren

I følge damene, er det caps som er det rette hodeplagget. Noen mener det er like greit å droppe hodeplagget til fordel for solbriller, mens andre synes caps er supersmart - spesielt siden man lett kan "låne" den selv.

Om bøttehatten derimot, er det ikke mange positive ting å si:

- «Bøttehatt»? Ååå nei, Gud forby! Caps er digg, og lett å låne, hehe.

Jakker

En jakke må med i kofferten, uansett om du skal feriere i Norge eller i det store utland. Det er mange fine jakketyper å velge mellom, og hvilken jakke damene digger aller mest kan du se under.

Bomberjakke fra Chasin’ – Denim fra Wrangler – Blazer fra J. Lindeberg – Hettejakke fra Adidas Originals

Bomber fra Bombers (ja, faktisk!)

Her er bomber helt klart den overlegne favoritten. Ikke overraskende, da en bomberjakke både er enkel og kul på samme tid! Sjekk for eksempel denne bomberjakka, eller denne som er litt snillere mot lommeboka. Vi har også fått inn et tips for en behagelig flyreise:

- Hettejakke + joggebukse + sneakers til flyreisen!



Blazeren er det enighet om at du like gjerne kan droppe hvis du skal til varmen, da en stilig skjorte holder til de finere anledningene. Tar også mindre plass i kofferten! Skal du på storbyferie derimot, ville vi tatt med en blazer også.

Bagger/sekker

Det er alltid en fordel å ha med noe å bære tingene dine (eller hennes?) i, og skal du ut og reise kan du jo kombinere det med håndbagasjen. Med mindre du går for rumpetaska, da...

Det var ikke vanskelig å finne en favoritt her heller, og det var ryggsekken som vant overlegent. Mest av praktiske grunner, kanskje?

- Rygsekk, så slipper jeg å bære så mye selv :D

Ryggsekken er praktisk, og fungerer like bra på stranda som på oppdagelsestur.

Gå for en tøff og praktisk sekk i tekstil, eller en regntett variant som denne hvis du skal feriere steder med fare for regn og vil beholde stilen.

Vi oppsummerer...

Under har vi samlet de mest populære alternativene fra hver kategori. Legger du igjen jakka når det er på det varmeste, og bytter ut shortsen med en lang bukse på kveldstid, er du klar for det meste!

Shoppingbag fra Esprit – Skinnveske fra Pier One – rumpetaske fra Versus Versace – Sporty bag fra Gant - Sekk fra Sandqvist