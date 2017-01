Få stilen til verdens best kledde menn

Den prestisjetunge prisen GQ's best-dressed men er Storbritannias gjeveste motepris for herre, og deles ut årlig av motemagasinet GQ.

I år, som før, har panelet kåret de 50 best kledde herrene i verden, og i år var det en amerikaner som toppet listen.

Vi har tatt for oss de topp fem best kledde i verden, og vist deg akkurat hvordan du får stilen.

5. Tom Hiddleston

Den sjarmerende briten har imponert oss som Captain Nicholls i "War Horse", og ikke minst som Loki i "Thor"-filmene samt hele "Avengers"-serien. I år havner Hiddleston på en femteplass, og viser hvor lett farge kan heve en dress mange hakk. Vi anbefaler denne dressen fra Tiger of Sweden, som også er kjent for sin utrolige passform.

Slips fra Atlas Design - Slipsnål fra Tateossiane - Sko fra Hugo Boss - Skjorte fra Hugo Boss - Dress fra Tiger of Sweden

4. Conor McGuire

Den amerikanske MMA-utøveren er kjent for å være hardtslående, både på jobb og i kjeften. Nå har han også klart å hevde seg som en av de britiske øyers best kledde. Han beviser hvordan man kan se moteriktig ut på en casual måte, ved bruk av velsittende jeans og designergensere av høy kvalitet. Sneakers og tilbehør er et must.

Jeans fra G-Star - Kjede fra Icon Brand - Genser fra Valentino - Briller fra Carrera - Sneakers fra Lacoste

3. Luke Evans

Den erfarme skuespilleren er aktuell både med "Beauty and the Beast" og "The Girl on the Train", og klarte i tillegg å raske med seg tredjeplassen på GQs kåring. Stilen til Evans er preget av skreddersydde elementer med avslappede detaljer. Han viser hvordan du kan bruke dressbukse til både genser og skinnjakke, eller til skjorte og blazer i et annet stoff.

Skinnjakke fra Tommy Hilfiger - Chinos fra Hugo Boss - Genser fra Peak Performance - Loafers fra KIOMI - Blazer fra Solid Homme - Skjorte fra Pier One

2. Eddie Redmayne

Vi har skrevet om Redmayne før, og med god grunn: Han var fjorårets vinner av samme kåring. Selv om briten i år må se seg slått på målstreken, er han uslåelig når det kommer til britisk stil. Dette er elementene du bør ha i garderoben for å få Oscar-vinnerens look.

Dressbukser fra Kingsman - Dressjakke fra Kingsman - Sko fra Azzaro - Klokke fra Armani - Skjorte fra Hugo Boss - Lommetørkle Fra Eton - Slips fra Eton

1. Drake

Mannen som topper britenes liste i år er ingen ringere enn den amerikanske rapperen Drake. Artisten er kjent for å mikse sporty elementer med high-end mote, og mye av seieren skyldes nok årets trendbilde, som har vært preget av athleisure og behagelige elementer. Vi anbefaler å gå får disse fire elementene, som enkelt kan inkorporeres i de fleste av årets antrekk, med stort hell. Vi gratulerer.

Foto: Bulls / Produsentene

T-skjorter fra Lee HER - Joggebukse fra Paul Smith HER - Bomberjakke fra Hugo Boss HER - Sneakers fra Casbia HER





Prikken over i-en (One Dance)

En av Drakes mest ikoniske looks var pologenseren i musikkvideoen til sangen "One Dance". Denne kombinerte han med en avslappet joggebukse og fete Timberlands - perfekt nå til vinteren.

Foto: Vevo / Produsentene

Pologenser fra GANT HER - Joggebukse fra Polo Ralph Lauren HER - Boots fra Timberland HER - Pologenser fra Esprit HER