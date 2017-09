Dunjakkene menn bør skaffe seg denne høsten

Det er høst, og før du vet ordet av det kommer kulden som følger med sesongen. Det kjølige været kan ofte komme som et sjokk på oss, og da er det kjipt å ikke være forberedt på klesfronten. Derfor er det viktig å komme været i forkjøpet ved å investere i en varm, men ikke for tykk, jakke.

Den tynne dunjakken er et perfekt valg for denne tidens vær, og vi har plukket ut en rekke favoritter som du finner i butikkene nå. Her er våre topp 10 dunjakker.