Dress + sneakers = sant

Kjendisene viser at du kan bruke sneakers til det meste, og dressen er ikke foruten. Å bruke sneakers med dress har kanskje vært en "fashion no no" for mange, men vi ser at denne trenden har snudd!

Enten om du skal på en romantisk date eller på et jobbmøte, så har sneakers blitt et viktig statement-plagg.

Men hvordan bruker du sneakers til dress? Her er det to huskeregler:

Buksene bør være slim fit eller straight leg, og det skal være litt luft mellom buksekanten og skoene. Bruk lave og freshe sneakers

Her er Stiltips' tips:

Klassiske med hvit såle

Sneakers med hvit såle er akkurat passe sporty og elegant. De blir ikke for "tunge" og skaper litt mer kontrast i antrekket.

Orlando Bloom er et godt eksempel på en mann som liker å bruke sneakers til dress.

Retro all black

Hva med å gå all black everything? Velg enten stoffsko, slik som disse fra Converse, i semsket skinn som disse fra Reebok eller i ordentlig skinn slik som disse fra Vagabond.

Den nye generasjonen

Å gå for mer detaljer på skoene skader ikke. Jo flere detaljer, jo mer sporty antrekk! Miks gjerne sneakersene med et par kule sokker til - alt etter din personlighet.



En dæsj av farge

Den vågale kan gå for disse variantene. En helsort dress ilag med et av disse skoparene løfter hele antrekket. Ikke bli forundret om du blir stoppet på gaten!

Buksene som er perfekte til sneakers

Som sagt må du velge riktig par av bukser hvis du skal bruke sneakers til. Vi anbefaler disse i slim fit eller straigt leg med lav buksekant.

Miks buksen med en tee, enkel skjorte og/eller en enkel blazer.

Et par enkle hvite sneakers slår aldri feil.

