Dette stilige høst-tilbehøret trenger du nå

Noe som virkelig har vært tilstede i motebilde er skinn og lær, og når det kommer til tilbehør som ryggsekker, skuldervesker og bager, er materialet veldig populært. Tilbehør laget av skinn er ikke noe nytt, men den minimalistiske stilen som den representerer er tidløs, og vil derfor være like aktuell i fremtiden som den er nå. Det er dette som gjør tilbehøret til noe som alle burde ha.

Sjekk ut hele utvalget av skinn-tilbehør her.

Under har vi valgt ut noen av våre skinn-favoritter innen sekker, skuldervesker og bager.

Sekker

Den minimalistiske stilen til skinnsekken vil virkelig løfte antrekket ditt, og det beste med denne sekken er at den er kontorvennlig. Den er av den typen som kan virke som prikken over i-en på et edgy "street style"-antrekk, men samtidig være det ekstra klassiske preget på det du velger å gå med på jobb. I kollasjen under finner du noen av våre kule favoritter.

Sort Calvin Klein - Grønn Eastpak - Sort Boss - Sort Eastpak - Brun Lyle & Scott - Sort Ted Baker - Cognac Royal Republiq - Sort Guess

PC-vesker

En skulderveske er viktig å ha nå som høsten er her. Et sted å samle både viktige mapper og papirer, pluss din laptop, er essensielt for jobben. De skulderveskene vi har valgt ut er praktiske, i tillegg til at de gjør deg og ditt antrekk mer interessant. Disse skulderveskene vil se veldig bra ut på deg.

Mørkebrun Tiger of Sweden - Brun P.A.P - Sort Hugo - Brun Tiger of Sweden - Sort Tiger of Sweden - Brun Sandqvist

Bager

Om du leter etter et tilbehør med litt mer plass, er skinnbagen et must. Skinnbagen er veldig klassisk og stilriktig, til tross for at den er enkel, og er en fin investering til din garderobe. Kombinerer du bagen med en stilig frakk er du klar for denne høstsesongen. Tiger of Sweden er ekspert på denne typen bager, så de er et sikkert valg.

Mediumbrun Tiger of Sweden - Sort Tiger of Sweden - Brun Tiger of Sweden - Mørkebrun New Look - Kamel Sandqvist - Sort Oscar Jacobsen