Dette må du ha i vårgarderoben

Det er vår, og går på alle måter mot lysere tider. Vi gleder oss til varme, ny energi og til og nye muligheter på stilfronten. Det er ingen som har sagt at du må bytte ut hele garderoben selv om det er vår, men noen ting er det greit å sjekke av på lista. Har du de essensielle tingene som gjør deg totalt klar for vår og nye muligheter?

Chinos

HUGO, Legends, Filippa K

Et par klassiske chinos er aldri feil, og det er digg å kunne bytte ut den mørke vinterjeansen med noe lysere og mer vårlig. Disse fra HUGO er klassiske, med en flatterende passform. Gå også gjerne for den mørke varianten, og kombiner heller med en lys overdel.

Solbriller

Hvis det er én ting som setter prikken over i'en i et antrekk, så er det et par rå solbriller. Solbriller er kult hele året, men det er gjerne på våren og sommeren at behovet virkelig melder seg. Har du et par forskjellige solbriller å variere med, vil du ikke gå like fort lei som hvis du bare har det ene paret du har hatt i alle år. Sjekk ut denne råtøffe varianten, eller disse klassikerne.

Her finner du flere freshe solbriller.

Hverdagsskjorta

Med en hverdagsskjorte kommer du så langt! Skjorta er fin til både jeans og penbukser, og passer like godt på jobb som på fest. Denim, lin, bomull...mulighetene er mange.

Wearecph , GANT , Polo Ralph Lauren , Superdry, Boss Orange

En lett jakke

Endelig begynner det også å bli mulig å bytte ut den tunge, varme vinterjakka med noe lettere. Det er så mange fine vårjakker å velge mellom, alt fra en tøff bomberjakke eller den klassiske skinnjakka, til en enkel frakk eller stilig blazer.

Gipsy, Chasin’, Marc O’Polo, J. Lindeberg, Wrangler

Les også: 10 vårjakker vi digger

Sneakers

Uansett hvilken stil du har, er sneakers noe som funker. Skoene kan gjøre et relativt pynta antrekk mer casual, eller understreke en sporty og laidback look.

Dr. Martens, Puma, J. Lindeberg, Clae

Enkel t-skjorte

Det høres kanskje for enkelt ut, men en ny t-skjorte gjør mye med garderoben. Du føler deg freshere fordi den er ny (gamle, utvaska t-skjorter kan fort føles litt oppbrukt), og t-skjorta er virkelig aldri feil.

Vi digger denne varianten - behagelig, superenkel og stilfull. Vil du gjøre litt mer ut av t-skjorta, er dette en tidløs variant som er helt riktig denne våren.

Pier One , Tiger of Sweden Jeans, Tommy Hilfiger, Filippa K, Knowledge Cotton Apparel

Tilbehøret

Det er mye som kan gjøre et antrekk enda mer gjennomført - en klokke, et enkelt armbånd, en hatt...Sjekk noen av redaksjonens favoritter under.

Bag, armbånd, hatt, skjerf, klokke

Her finner du mer tilbehør i alle kategorier.