Dette kjøper du til far på farsdagen

12. november er det farsdag, og tid for å gjøre stas på alle fedre der ute. Det er lurt å begynne å se på ting du kan kjøpe til far allerede nå, for plutselig er dagen her.

Klær er en sikker vinner, og vi har samlet sammen de perfekte plaggene som du kan gi i gave. Enten om dette er en ny genser, et nytt slips, et fint skjerf, eller noen fine nye hansker, finner du det nedenfor.

Gensere

En skikkelig strikkegenser er godt å ha nå på høsten og vinteren. Disse genserne er veldig behagelige, og vil holde deg varm igjennom denne sesongen. Tykke turtle necks har man sett veldig mye i motebildet i det siste. Samtidig har litt romslige strikkegensere blitt populært. Dette er gode nyheter for oss alle, siden behagelige klær kan man aldri få nok av.

Slips

Et nytt slips vil også glede en far. I nærmeste fremtid vil han jo også trenge et trendy slips, for julen og nyttårsaften er rett rundt hjørnet. Et slips som er helfarget er klassisk og er alltid en sikker vinner, men et med mønster kan fort ære det som gjør hans antrekk.

Skjerf

Halsen er det viktig å ta vare på når kulden slår inn. Det er kaldt nå, men enda kaldere skal det bli. Stol på oss når vi sier at han vil bli glad for å få et skjerf. Disse skjerfene er varme og gode, og samtidig veldig fine. Et i svart passer til alle antrekk, men det kan være kult med et rutete eller et i burgunder.

Skjorter

Skjorten er en klassiker, og en sikker vinner er i slim fit. Sjekk størrelsen hans i gamle skjorter før du handler, så blir jobben mye enklere.

Hansker

Lærhansker er kanskje noe av det kuleste en mann kan ha. De er varme, og går veldig fint med de fleste antrekk. Derfor kan man fint kombinere hanskene med ens favorittjakke.

Hanskene finnes i flere farger, så klikk deg inn på produktlinkene for å se utvalget. Han kommer nok til å elske disse hanskene.

