Dette er verdens mest populære herremerker

Calvin Klein topper lista over verdens mest populære luksusmerker, i en undersøkelse om velstående menn sine kjøpevaner. Foto: Zalando

Verdens mest populære klesmerker blant menn med høy inntekt er kåret, av det uavhengige Luxury Institute.

De har utført en undersøkelse blant 3900 menn med høy inntekt fra USA, Storbritannia, Kina, Tyskland, Frankrike, Italia og Japan.

Herrene ble bedt om å rangere 42 forskellige luksusmerker basert på kvalitet, eksklusivitet, sosial status, og hvordan de får dem til å føle seg, og ikke overraskende består topp 5-sjiktet av velkjente merker også her i Norge.

Her er de fem mest populære merkene blant menn med god inntekt, og hvor du får tak i våre anbefalinger.





1. Calvin Klein

På topp troner det amerikanske merket som både er kjent for sin høye kvalitet når det kommer til konfeksjon, men også for å levere sporty tøy som holder seg. Her er Calvin Klein-plaggene vi anbefaler alle menn å ha i garderoben.

Skinnjakke HER - Collegegenser HER - Frakk HER - Piqué HER - Slips HER - Skjorte HER - Boksere HER - Dress HER - Veske HER

2. Ralph Lauren

Ikke overraskene følger Ralph Lauren hakk i hæl. Spesielt deres Polo-linje har vært en storfavoritt blant norske menn, og har vist seg å være den perfekte base for hverdagsantrekket. Det skal også nevnes at Ralph Lauren ifølge undersøkelsen er det merket menn mest sannsynlig vil gå til innkjøp av ved neste handel.

Hettegenser HER - Boblevest HER - Loafers HER - Jakke HER - Chinos HER - Genser HER - Slips HER - Skjorte HER - Mansjettknapper HER - Dobbeltspent dress HER

3. Hugo Boss

Hugo Boss har lenge vært en klar favoritt, og havner på en tredjeplass i kåringen. Vi mener Hugo Boss lager noen av de beste dressene på markedet, og evner så å si alltid å levere. Her er noen av våre anbefalinger.

Grå dress HER - Brune sko HER - Veske HER - Blå skjorte HER - Slips HER - Klokke HER - Hvit skjorte HER - Sløyfe HER - Sort dress HER - Sko HER

4. Burberry

Det britiske motehuset er selvsagt å finne blant herrefavorittene, og deres klassiske plagg har vært en yndling blant kjennere siden 1856. har du disse elementene i garderoben er du langt på vei til å ha en perfekt basisgarderobe.

Paraply HER - Lommebok HER - Bag HER - Trenchcoat HER - Skjorte HER - Slips HER - Sneakers HER - Hansker HER - Kasjmirgenser HER - Chinos HER

5. Giorgio Armani

Det ville nesten vært rart å ikke finne en italiener på topp, og Giorgio Armani klarer akkurat å komme seg inn på en femteplass. Mannen har levert luksusdresser og kvalitetsplagg i en årrekke, og har også lansert den mer sporty og noe rimeligere linjen

Dressbukse HER - Dressjakke HER - Skjorte HER - Sort genser HER - Mønstret genser HER - Piqué HER - Klokke HER - Tee HER - Jeans HER - Hettegenser HER - Sneakers HER