Dette er hottere nå enn på lenge

T-skjorter med print er kommet for å bli. Kjendisene sprader rundt i kortermede trøyer i alle mulige printer og statements. Gjør et statement med T-skjorten din du også! Enten det er et morsomt trykk eller et politisk budskap du vil vise frem.

Les også: Hva sier t-skjorten din om deg?

Det aller beste med de trendy t-skjortene er at selv om teksten er skrikende, kan plagget brukes på flere måter og til flere anledninger.

Og det beste av alt; nå kan du få mange kule t-skjorter på tilbud hos Zalando!

Sjekk salget her.

Vi har plukket noen favoritter fra salget:

1. Brooklyn's Own by Rocawear | 2.Criminal Damage

Hedre dine musikalske helter og gå i bandtrøye! De er udødelige og kan brukes år etter år.

Topman HER

Sjekk det store sommersalget hos Zalando!

1.Hugo Boss | 2. French Kick | 3.Mister Marcel

Det er flere måter å kombinere t-skjorten på. Det som er trendy nå er å brette den inn i buksa! "Tucked inn" med kule jeans og et fint belte skriker 90-tallet.

Her får du oversikt over alle tees med print - på salg!

@ASAPRocky wears a @Vlone #beavisandbutthead tee for the #Vlone SS18 Paris show. #asaprocky #pfw Et innlegg delt av UpscaleHype (@upscalehype) fredag 23. Juni. 2017 PDT

1.Only & Sons | 2. Pier One

Topman HER

Fight Club. @thenotoriousmma wears @heralondon_ salmon tee. #conormcgregor #heralondon #boxingstyle Et innlegg delt av UpscaleHype (@upscalehype) torsdag 06. Juli. 2017 PDT

1. Only & Sons | 2. Soulland | 3. Pier One

Les også:

Nike-favoritter på billigsalg

Ralph Lauren-favoritter på billigsalg