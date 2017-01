Dette er Dior Hommes nye ansikt

Foto: Willy Vanderperre for Dior

For vårens kampanje har den belgiske sjefsdesigneren Kris Van Aasche fått med seg Boy George, modell Ernest Klimko, A$AP Rocky og skuespiller Rami Malek, i fotoserien skutt av Willi Vanderperre.

Dette blir Golden Globe-nominerte Maleks første motekampanje, og det velkjente, apatiske blikket fra rollen hans i "Mr. Robot" er kanskje det mest påfallende av alle bildene.

Se våre herrefavoritter fra Dior Homme lenger ned

"Jeg prøvde å oversette hva jeg syns Dior Homme er akkurat nå. Det handler om musikk, film, mote... Det handler om et spesielt minne jeg har av åttitallet, som fremdeles er veldig relevant for 2017," sa Van Aasche til WWD.

A$AP Rocky og skuespiller Rami Malek for Dior. Foto: Willy Vanderperre for Dior

Kampanjen viser ikoniske kunstnere fra flere tiår, og klarer å vise at det legendariske motehuset evner å levere eksklusive designerklær til motebevisste menn fra flere generasjoner. Under ser du noen av våre favoritter.

Pyntet

For en macho, elegant og fremoverlent stil anbefaler vi å kombinere en dress fra Dior Homme med deres velkjente, blanke sneakers. Fullfør antrekket med de (svært) populære solbrillene Dior So Real, og topp det hele med den maskuline og bestselgende parfymen Dior Homme Intense.

I anledning den nye kampanjen har Dior Homme også lansert en egen Instagram-konto, @diorhomme, hvor moteinteresserte menn kan følge med på nyheter og behind-the-scenes fra det franske favorittmerket. For å sikre deg eksklusive plagg fra motehuset kan du se utvalget hos YOOX her.

Boy George og Ernest Klimko for Dior SS17. Foto: Willy Vanderperre for Dior

Avslappet

Man må ikke nødvendigvis ty til dress for å bære et av verdens mest populære designermerker. Dior Homme har en rekke fete plagg som jakker og gensere. I tillegg har de tilbehør man kan bære til forskjellige plagg, slik som denne bagen og ikke minst de fete, hvite sneakersene. Har du ikke prøvd parfymen Sauvage, bør du absolutt gjøre det. Den kommer garantert til å gi deg komplimenter.

Sneakers

Du har sikkert fått med deg at sneakers er skoene som gjelder nå. Med et par fra Dior Homme har du gått langt for å heve stilen for 2017-antrekket.

