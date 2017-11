Dette er blazerne du bruker til julefest

Desemberfestene er veldig snart igang, og snart er det jul og nyttår. Det er med andre ord mange muligheter til å finne frem og også oppgradere finstasen. Hvis du ikke er veldig begeistret for å bruke dress, kan du absolutt gå for en fin og elegant blazer.

En enkel blazer er noe alle menn bør ha i garderoben. Kombiner blazeren med jeans og skjorte for et avslappet, men samtidig kult uttrykk. Bruk blazeren med en pen bukse for et fortsatt kult, men litt mer formelt uttrykk.

Det som kjennetegner klær fra Filippa K er minimalisme og klassiske snitt og design. Denne blazeren fra Filippa K er derfor en veldig tidløs modell, og er veldig enkel og kombinere.

Denne blazeren er av den litt grovere typen. Perfekt for deg som vil være litt røff-pyntet. Fargen på blazeren er også passende julefest sesongen, men det betyr ikke at den ikke kan brukes på sommeren også.

Denne velur-blazeren har et jakkeslag i sateng som gjør den ekstremt stilig. Klassiske snitt og tidløse farger gjør at du vil bruke denne i mange år.

Denne blazeren er også av den litt grovere typen. Den er laget av 60% ull, og er derfor perfekt nå på vinteren og til fest i jul. Den smale passfromen som blazere fra Tiger of Sweden ofte har er også veldig klassisk.

Denne velur-blazeren fra Tiger of Sweden digger vi. Tro på oss når vi sier at du definitivt vil imponere i denne. Den passer veldig fint sammen med en hvit turtle eller skjorte, men kan også brukes sammen med svart.

En klassisk grå blazer er en sikker vinner, og kan brukes til de fleste anledninger. Om du går for denne kan vi med trygghet si at du vil beholde blazeren i mange år fremover.

En mørkeblå blazer er noe enhver mann trenger. Den er så enkel å kombinere med andre plagg, og er derfor en sikker vinner.

Enda en variant av velur-blazeren. Tommy hilfiger er kjent for sin tidløse stil, og de kan definitivt preppy-stilen. Derfor er denne blazeren fin å ha i garderoben og til julefest.

Om du ønsker å vise stil er en blazer i en rød fargetone et veldig godt valg. Blazeren er også passende julefest sesongen, og passer veldig fint sammen med svart.

Denne rutete blazeren fra Sand er veldig kul og trendy. Ruter har virkelig vært synlig i motebildet i år, og du ser flere motehus leke seg med mønsteret. Om du vil imponere på stilfronten er denne blazeren den du går for.

En annen variant av den rutete blazeren. Oscar Jacobsen er en av de beste på kvalitet, så du kan derfor være sikker på at denne blazeren vil sitte veldig godt. Med en blazer med et klassisk snitt og passform er du klar for julefest.

Den siste blazeren vi har plukket ut er fra den italienske familiebedriften Etro. Blazeren er av fløyel og med to knapper i front. Etro er kjent for sine kunstneriske og vel gjennomarbeidede plagg produsert i Italia.