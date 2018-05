Dette er årets stiligste badebukser

Solen skinner og det er varmt i lufta, og det betyr at badeværet er her. Om du er en av de tøffe har du kanskje allerede badet i år og. Bading hører sommeren med. Enten om du holder deg til de Norske strendene i år, eller har planer om å dra til kritthvite og eksotiske strender, bør badetøyet være på stell.

Sjekk ut hele utvalget av badebukser hos Boozt her.

Når kun ett plagg kan utgjøre et helt antrekk alene, er det lurt å velge en modell som holder stilen hele sommeren. Her er våre favoritter du burde gå for i år.

Helfargede

En sikker vinner er en helfarget badebukse. Marineblått og sort er fine og nøytrale farger som aldri går av moten, men den svak-oransje vil virkelig få frem brunfargen din når den er på plass.

Sort fra Morris - Blå fra Morris - Oransje fra Linbergh

Stripete

Striper er i vinden i år, så om du går for en stripete variant av badebuksen er du trendy. Kombinasjonen av tynne blåe og hvite striper gir en sommerlig følelse.

Lyseblå fra Gant - Lyseblå fra Polo Ralph Lauren - Blå fra Hugo Boss

Blomstermønstrede

I år har Hawaii-skjorter virkelig markert seg i motebildet, og på årets badebukser ser man effekten av Hawaii-skjortenes popularitet. Blomsterprint, som man ofte ser på Hawaii-skjorter, ser man nå også på mange av årets badebukser. Med disse tar du strandstilen til et nytt nivå.

Badebukse fra Morris - Badebukse fra Morris - Badebukse fra Morris

Andre typer mønster

Når du bare skal ha på deg ett plagg er det kult å ha på seg et mønster som skiller seg ut, men om blomster ikke er noe for deg finnes det mange andre typer mønster der ute. Ta en titt på disse.

Badebukse fra Knowledge Cotton Apparel - Badebukse fra Frescobol Carioca - Badebukse fra Panos Emporio

Les også:

Dette bruker du på 17. mai

Yves Saint Laurents nye ansikt

Linskjorter for de varme dagene