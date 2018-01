Dette er antrekkene menn går for i 2018

Nytt år - nye muligheter, sier de. Og hva er vel bedre enn å starte 2018 med blanke ark og en ny og bedre garderobe. Gi året en skikkelig "kick start" ved å imponere både venner, kolleger og deg selv på stilfronten. Her er noen av de beste antrekkene og plaggene du velger for å gjøre 2018 enda stiligere.

Til jobb

Nå som nyåret er i gang er det på tide å oppgradere jobbgarderoben. Det er ikke så mye som skal til for å fornye jobbantrekket.

I år er det populært å leke seg med frakkens klassiske snitt. Bruk den med andre plagg som gjør den enda mer formell, eller miks det formelle med en litt mer sporty og røff stil.

Frakk - Genser - Skjorte - Blazer - Skjerf - Oxford sko - Bukse - PC-veske

Hverdagsantrekket

Et hverdagslig antrekk skal være av den avslappede typen, men skal også kunne fungere i andre settinger. En klassisk strikket genser i en dyp grå farge fungerer fint til hverdagen, og kan dresses opp med en skjorte og blazer om man vil. Kombiner den med en dobbeltspent frakk i marineblå, og brunt tilbehør blir prikken over i-en.

Frakk - Genser - Skjerf - Vinterboots - Jeans - Klokke - Belte

Fest

Så klart det blir fest i 2018 også, og da synes vi du skal mikse det klassiske med det røffe. Ta på deg den mest trendy skjorten du finner, og kombiner den med en røff frakk. Den sorte jeansen er et must i din garderobe, og fungerer veldig godt til dette antrekket. Fullfør antrekket med matchende detaljer, så er du klar for fest.

Frakk - Skjorte - Skjerf - Chelsea boots - Jeans - Klokke

Casual og sporty

Noen dager er det deilig å tone ned antrekket, og gå for en mer hverdagslig og sporty stil. En klassisk hettegenser i grått er aldri feil, og denne modellen fra Morris er laget i kasjmir. Kombiner den med en dunjakke i marineblått som holder deg varm og god. Da unngår du å fryse når været er på det kaldeste. Takk og lov for at dunjakker er trendy!

Dunjakke - Hettegenser i Kasjmir - Skjerf - Vinterboots - Jeans - Klokke

Trendy

Om du velger en mønstret frakk som er litt stor i størrelsen viser du at du kan mote. Fiskebensmønsteret er tidløst, i tillegg til at det er litt retro. Det er kult. Kombiner frakken med noen lyse jeans, en svart turtle neck eller genser, og stilige svarte boots.

Frakk - Turtle neck - Skjerf - Chelsea boots - Jeans - Klokke