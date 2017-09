Det beste tilbehøret du kan kjøpe i høst

Det er ikke bare jakker og tykke gensere som er viktig nå som høsten er her. Et par gode hansker som holder deg varm, samtidig som de er stilige, er det beste høsttilbehøret for menn. Kombiner dette med et godt og varmt skjerf og en fin lue fra de populære merkene nordmenn digger.

Sjekk ut utvalget på tilbehør for høsten her.

Nå blir det bare kaldere og kaldere for hver dag. Kjøp tilbehøret som du trenger for å unngå å fryse i høst. Vi har valgt ut noen freshe modeller nedenfor.

Lærhansker er kanskje noe av det kuleste en mann kan ha. De er varme, og går veldig fint med de fleste antrekk. Derfor kan du fint kombinere hanskene med din favorittjakke.

Disse hanskene, sammen med en heftig weekend bag, vil gjøre antrekket ditt komplett.

Hanskene finnes i flere farger, så klikk deg inn på produktlinkene for å se utvalget.

Øverste rad: Belstaff - Tiger of Sweden - Calvin Klein

Nederste rad: Hackett London - Hugo Boss

Om du foretrekker hansker i andre stoff en lær, er disse supre alternativ. Variantene nedenfor er klassiske, og holder hendene dine varme de og.

Gant - Johnstons - Hugo Boss

Halsen er det viktig å ta vare på når kulden slår inn. Skjerfene fra Holzweiler har virkelig blitt populært blant nordmenn, og det mye på grunn av skjerfets klassiske design. I tillegg varmer de godt. Med disse skjerfene unngår du sår hals.

Rutete - Grått

Alle har sine favorittmerker. Sjekk ut hele utvalget av skjerf her.

Johnstons - Tiger of Sweden - Polo Ralph Lauren

Noe som kan holde hodet varmt er essensielt om høsten, og ikke minst vinteren som kommer etter. En lue som er minimalistisk har en effekt av å gjøre looken din litt mer urban. Her har vi valgt ut tre fine luer i tidløse farger.

Ta en titt på flere modeller av luer her.

Svart - Grå - Marine

Les også:

Høstens kuleste frakker

De 10 hotteste herremerkene