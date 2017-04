Derfor er alle ville etter dette merket!

Den amerikanske livstilsmerket er kjent for sportsinspirerte plagg i høy kvalitet og slutter ikke å imponere. Under Spring 2017 Hilfiger Collection visningen som tok sted i solfylte Venice Beach i California, var det VIPs og influencers som prydet gjestelistene: Lady Gaga, Lewis Hamilton, Lucky Blue Smith, Sofia Richie, Kaia og Presley Gerber og norske moteprofilen Celine Aagaard!

Tommy Hilfiger er hottere enn noensinne og det er ikke vanskelig å se hvorfor alle de kulde kidsa vil kle seg i plagg fra det amerikanske motehuset. Sporty steetwear i kombinasjon med med de ikoniske Tommy- detaljene er i vinden som aldri før - for ikke å snakke om sesongens logotrend! Se den nyeste Denim-kolleksjonen her eller ta en titt på våre favoritter under.

Klikk her!

Hele Denim-kolleksjonen er en hylles til Tommy Hilfgers ikoniske farger.

En av årets største (og mest behagelige) trender er å bruke sportstøy også i hverdagsantrekket. Collegegenseren er tilbake for fullt, og kommer i en rekke varianter, i forskjellige farger og mønstre, og med forskjellige logoer og prints. Denne modellen fra Tommy Hilfiger er en av våre favoritter.

Klikk her!

90-talls moten er tilbake og hva betyr det? Sporty og komfortabel og litt anti-motete preget det popkulturelle tiåret.

Genser HER - Jakke HER - Genser HER - Jakke HER - Genser HER

CARPENTER SHORT

Med sommeren stadig nærmere er det lurt å investere i plagg som shorts. Både denim og militærprinten er superhott denne sesongen og vil passe ypperlig til late sommerdager.

Shorts i denim HER - Cameo HER

Sneakers er garantert årets feteste sko, og kan brukes hele året - til alt fra bukser og shorts til dress og hverdagsantrekk. Det kan være en utfordring å finne parene som både følger trendene og som ser stilige ut. Samtidig er det lurt å sikre seg de feteste kicksene før våren kommer og favorittene er utsolgt. Tommy Hilfiger presenterer denne stilfulle varianten:

Klikk her!

"All-American"



Det er en ’all-American’ klassiker,” har den berømte Tommy Hilfiger sagt om merket sitt med samme navn. Det forklarer noe av grunnen til at klærne fra Tommy Hilfiger har blitt så populære.





Her finner du Tommy Hilfiger kolleksjoner.





Les også: