De strykefrie skjortene du trenger nå

Skjorten er kanskje det mest essensielle plagget i en manns garderobe. Det er fordi den klassiske skjorten passer til de fleste settinger. Om du skal pynte deg, dra ut på byen, spise på restaurant, eller dra på jobb, er det som oftest skjorten du velger å gå med. Den er en sikker vinner, men bare om den er rynke-fri. En krøllete skjorte er ikke spesielt attraktiv, og det å passe på å ha strøket skjorten før bruk kan være brysomt.

Med skjortene fra Lorang by Zeno trenger du ikke å tenke på dette. De er nemlig laget av eksklusivt bomull som er behandlet til å bli strykefri. I tillegg har produktene premium kvalitet på søm og knapper.

Her er alle de strykefrie skjortene fra Lorang by Zeno

Etter ordinær vask og tørk gjør Lorang by Zeno sine skjorter stryke-jobben for deg, og det går på ingen måte utover kvaliteten. Samtidig er plaggene stilfulle og klassiske. Under har vi satt sammen ulike kollasjer med våre strykefrie favoritter fra merket.

Helfargede baseskjorter

Baseskjortene fra Lorang by Zeno er klassiske, og vil komplimentere antrekket ditt perfekt. Fargene er av den typen som går med det meste, og skjortene passer veldig fint til alt fra dress, blazere, chinos og jeans. For å få best mulig resultat, anbefales det å vaske de strykefrie skjortene i en halvfull maskin med lav sentrifugeringshastighet. Når vasken er ferdig knepper du knappene på skjortene, rister de godt, og henger de til tørk på kleshengere. Neste dag er skjortene klare for bruk.

Navy - Hvit - Lyseblå - Navy - Hvit med Dobbel Mansjett

Mønstrede skjorter

En mønstret skjorte kan gi stilen din det "kicket" det trenger. Mønstrene som er brukt i skjortene til Lorang by Zeno er tidløse, og her er det lagt vekt på å velge design som fungerer i både formelle og uformelle settinger. Mønster gjør deg litt mer interessant, fordi det gir antrekket ditt det lille ekstra aspektet. Det er viktig å tenke på de små detaljene, som kan være av stor betydning.

Lyseblå/Brun rutete - Burgunder - Orange - Blå rutete - Blå med hvite detaljer

Slim fit

"Slim fit"-modellen fra Lorang by Zeno gir deg en slank silhuett. Den sitter godt, og har en behagelig følelse på kroppen, selv om den har en tettsittende funksjon. Dette er nettopp på grunn av kvalitets-bomullen som skjortene er laget av, som også er med på å gjøre de strykefrie. Vi har valgt ut noen stilrene typer som du ser i kollasjen under.

Hvit - Blå - Lyseblå - Navy stripete - Lyseblå/Diskret

Regular fit

Lorang by Zeno sine skjorter vil imponere på jobb. Jobbreiser blir også plutselig veldig mye enklere når man ikke trenger å bekymre seg for at forretningsklærne skal være krøllete når man pakker de ut av kofferten. Om du foretrekker jobbskjorter med litt mer rom, og som er lette og ledige, er "regular fit"-skjortene et veldig godt valg. Disse skjortene kommer også i en rekke forskjellige farger og mønster, og under har vi valgt ut noen av de vi digger.

Rosa - Lyseblå/Hvit Minirutete - Sort - Blå/Lyseblå Minirutete - Mellomblå

3 for 2-tilbud på ny høst kolleksjon

Akkurat nå har Zenostore et tilbud på sin nye høst kolleksjon. Velg 3 skjorter, og betal kun for 2. Du får dessuten fri frakt på alle varer du handler på Zenostore, så her gjelder det å kapre dine favoritter før de blir borte.

Navy - Hvit med dobbel mansjett - Lyseblå