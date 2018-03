De største trendene for vår og sommer 2018

Kulden roer seg sakte men sikkert, og varmen kommer snikende inn. Når påskeferien også er omme er det i hvert fall ingen tvil - Våren er her, og trendene som ble vist frem på de ulike moteshowene ifjor høst blir sett på gaten litt etter litt.

Det er ingen tvil om at "street style"-bølgen har satt sitt preg på moteverdenen. Edgy, casual, baggy, oversized og athleisure-mote er bare noen av stikkordene som oppsummerer våren og sommerens trender. En form av et retro og vintage aspekt har også blitt tatt i bruk.

Trender er ikke noe du skal følge slavisk, men heller noe du skal sette din egen vri på. Velg noe fra trendene du synes er kult, og implementer det inn i din egen garderobe. Her er trendene som gjelder denne våren og sommeren.

Vertikale striper

Striper har virkelig markert seg på motefronten denne sesongen, men ikke hvilke som helst striper. Det er de vertikale som gjelder. Striper er et ryddig og tidløst mønster, og har vært tilstede i motebildet i lang tid, men de vertikale linjene har virkelig fått et trend-stempel. De ulike motehusene har lekt seg med tykkelsen av stripene, og også mikset de med ulik grafikk og horisontale trykk.

Hawaii-skjorter

De tropiske vibbene som Hawaii-skjorten gir fra seg er noe de fleste motehus har falt for. Du ser Louis Vittoin, Paul Smith med flere har kommet med sine tolkninger av den avslappede skjorten, og alle varianter oser vår og sommer. Gled deg til du kan bruke disse på de varme solskinnsdagene.

Dresser av alle nyanser

Dressen har virkelig gjort et skikkelig comeback på motefronten de siste årene. Motehusene har lekt seg med dressens klassiske snitt, og gjort de mer røffe, baggy og sportslige tidligere sesonger. Denne sesongen er det fargen som har blitt eksperimentert med. Gå for en statement-farge, hvis du tørr.

Ruter

I høst så vi at ruter fikk sitt øyeblikk i søkelyset, og det ser ut som deres tid i søkelyset har blitt forlenget. Rutene er nemlig med inn i de varme sesongene. Under deres visning så man at MSGM har brukt rutene på en ungdommelig og leken måte i deres SS18-kolleksjon, og Moncler tok mønsteret frem i deres yttertøy-kolleksjon.





Høye buksesnitt

Kanskje på tide å kjøpe et mindre belte, for i år skal buksene løftes høyere. Buksesnittet som var populært på 80- og 90-tallet er i vinden igjen. Disse buksene skal også være løse og ledige. Komboen baggy og høy i livet gir buksene et retro preg.

Korte shorts som funker med blazeren



På sommeren tar du frem shortsen igjen, men ikke den baggy cargo-varianten. Korte shorts er i vinden, og disse kan du gjerne bruke med blazeren. Hvis motehusene i Paris får det som de vil kommer den korte dress-varianten til å få sin plass i "high end"-butikkene.

Hele toner

En av de mest markante trendene som man la merke til på SS18-visningene var bruk av farger. Som nevnt tidligere har designerne eksperimentert med farger på dressen, men "topp til tå"-toner ser man også på vanlige antrekk. Motehusene har satt sammen plagg med like farger for å få et komplett antrekk i en nyanse. Om du går for skikkelige farger kan du virkelig skille deg ut på en tøff måte.

Formell athleisure

Å gjøre det formelle uformelt har aldri vært mer populært som nå. Fendi var en av mange som blandet business med det avslappede, med blant annet en retro sportsjakke over skjorte og slips.

Bruk dressbukser med bomber-jakken, blazeren med hettegenseren, eller tracksuit-underdelen til skjorta. Her er alt lov!

Null stress i joggedress

Men athleisure-trenden skal du jo også kunne ta helt ut. Tracksuiten har nemlig kommet for å bli. Er du nybegynner går du for den helsvarte varianten, men om du er vågal slenger du på deg en som blir lagt merke til.

Teknisk materiale

Lette klær, eksempelvis vinterjakken, anorakken eller den supertynne parkasen, er sportslige nøkkelplagg til menn i vår, som både lufter og holder deg tør mellom sommerskurene. Hvorfor ikke satse på en helteknisk look?

Mønstermiks

Mønstermiks kan se veldig tøft ut, og det understreket de forskjellige designerne under SS18-visningene. Miks striper med prikker, blomsterprint med ruter eller abstrakt grafikk med annen abstrakt grafikk. I moteverdenen er det ingen grenser.

Oversized ukonstruerte jakker

Oversized-trenden fortsetter denne våren. Trench coaten skal være stor og ukonstruert. Slik oppnår du et røft og kult uttrykk som egentlig minner litt om en 80-talls stil.

