De største herretrendene for høsten 2017

Vi går inn i en ny sesong, og det betyr at det er på tide å bytte ut sommerklærne med de litt varmere plaggene. Kaldere vær betyr mer klær, og derfor er høsten en tid hvor man virkelig kan uttrykke og tydeliggjøre sin stil. Høstens trender spiller på det klassiske og urbane, og gjenspeiler den litt mørke tiden. En trendy jakke, eller noen tøffe tilbehør, er ofte det som gir antrekket ditt den lille ekstra "touchen".

For å sørge for at du er forberedt på klesfronten denne høsten har vi satt sammen en guide over de største trendene for den litt kaldere tiden.

Svarte fargetoner

Mørke farger er veldig populært om høsten, og på bukser er dette spesielt trendy. Mørkt tøy er også noe som passer til det meste, så det å finne komplementerende plagg blir derfor en lek. En grå/svart bukse, enten om det er en jeans eller en behagelig chinos, er derfor en sikker vinner. "Black on black" er en klassisk stil, så for et antrekk som passer til de fleste anledninger, match dine bukser med diverse andre kule plagg i svarte og mørke fargetoner.

Knowledge Cotton Apparel Chinos - Noose & Monkey Bukse - Lindeberg Bukse - New Look Jeans - Brooklyn's Own Chinos - Levi's Dongerijakke - Gant Skjerf - Levi's Sherpa Dongerijakke - Only & Sons Genser - SPO Skinnjakke - Sneaky Steve Boots - Tretorn Støvler

Kamel

Noe som før har til en viss grad vært begrenset til uteplagg er denne høsten noe man kan bruke fra topp til tå. Kamelfargen er inn, og en miks av forskjellige fargetoner og nyanser vil gi antrekket ditt en kul effekt. Kombiner det beige med enten mørke denim klær, svart/navy- eller kremfargede lyse plagg for å få frem det gylne i kamelfargen.

Replay Genser - Gant Skjerf - Polo Ralph Lauren Jakke - Calvin Klein Frakk - Gant Genser - G-Star Chino - Hollister Chinos - Fred Perry Sko - Gant Sko - Tommy Hilfiger Sko

Turtle necks

I høst vil halsen din holde seg varm og god, for turtle necks har kommet for å bli. Såkalte roll necks var definitivt en trend da motehus som Louis Vuitton, Versace og MSGM viste frem sine kolleksjoner for den kommende høstsesongen. Uansett hvilken farge, tykkelse eller mønster du velger, vil den høyhalsede genseren gi deg en klassisk stil. Med en fin blazer eller frakk over er du klar for den kalde sesongen.

Edwin - Lindeberg - Oscar Jacobsen - Samsøe Samsøe - SPO - Polo Ralph Lauren

Mosegrønn

Vi gjør opp for at naturen mister sin grønne farge om høsten med våres antrekk, for på denne tiden av året er mosegrønn en "it" farge. Det beviste blant annet motehusene Fendi og Valentino under deres runway show for deres høstkolleksjoner. Mosegrønn har mange nyanser, og du vil derfor finne en variant som passer din hudtone.

Teddy Smith Chinos - Hugo Boss Kamuflasje Jakke - Dickies Skjorte - Tiger of Sweden Skjerf - Nike Sportswear Sko - Samsøe Samsøe Jakke - Lindeberg Skjorte - Samsøe Samsøe Bukse - Woden Boots - Scotch and Soda Bomber Jakke - Selected Homme Genser

Business Casual Variant

Tenk Wall Street ala 80-tallet, bare med en mer moderne og "edgy" vri. Skulderputer, romslige og lange kåper, litt baggy bukser og en miks av ulike farger gir business stilen en kul og urban look. Velg også tilbehør som gir antrekket et uformelt preg.

G-Star Lue - Adidas Lue - Polo Ralph Lauren Skjorte - Knowledge Cotton Apparel Frakk - Samsøe Samsøe Grå Frakk - Publish Bukse - Wåven Chinos - Element Bukse - Dickies Bukse - Samsøe Samsøe Skjorte - Samsøe Samsøe Beige Frakk - JOOP! Frakk

Polstret jakke

Generelt sett har komfortable klær vært fremtredende på moteshowene denne sesongen. Polstrede jakker er lette og ledige, og spiller på komfort i tillegg til at de er moteriktige. Dette gjør jakkene til et "må ha"-plagg for høsten, og her finner du en rekke forskjellige typer.

Only & Sons - Cinque - Gant Mosegrønn - Mads Nørgaard - Esprit Casual - Gant Svart



Sneakers

Om man finner det riktige paret, er sneakers noe man kan bruke året rundt. Høsten er definitivt ikke et unntak, men på grunn av skiftende vær burde du tenke litt på hvilken farge du velger. Hvite sneakers er en klassiker, men kan være vanskelig å holde rene. Derfor oppfordrer vi deg til å se på sneakers i ulike fargemønstre. Disse modellene kan ende opp med å bli prikken over i-en på ditt høstantrekk.

Sorte Filippa K - Grønne Adidas Originals - New Balance Navy - Grønne Adidas Stan Smith - Svarte Adidas Originals - Kamel Vans - Beige Diesel - Nike Sportswear - Grå Adidas Originals

Ryggsekken

Høsten betyr både jobb- og studiestart, og da er det viktig med en praktisk, men også moteriktig, backpack. Ryggsekken har blitt mer og mer stilfull, og er nå i motebildet mer enn noen gang. Nedenfor finner du ulike varianter og typer av ryggsekken, til alle budsjett.

Kiomi - Lacoste - Calvin Klein - Yourturn - William Baxter - Eastpark - Herschel