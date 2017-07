De råeste klokkene til under 5000 kroner

Over lang tid (tok du den?) har klokka utviklet seg til å bli så mye mer enn et instrument til å måle tid. Urverk er blitt kunstverk i seg selv, og armbåndsur er et av få elementer menn kan bære til alle plagg, hver eneste dag.

De fleste menn har minst ett armbåndsur de sverger til, og gjerne flere.

Vi i S3 synes det var på høy tid (sorry) at menn fikk en oversikt over noen av de feteste klokkene du kan skaffe deg i prisklassen under 5000 kroner.

Se stor oversikt over billige herreklokker her

Til finstasen

Du kan ha en sylskarp, skreddersydd dress, med nypussede sko, en crisp skjorte og et fint slips, men er det er det én ting som setter kronen på verket så er det uret på håndleddet.









Til hverdags

Hverdagsklokka er den viktigste, og tro oss når vi sier at når du først finner en klokke som funker, kommer du til å bli hekta. Du blir overrasket over hvor mye det gjør for antrekket og fremtoningen din, og ikke minst hvor mange komplimenter det sanker.





Sport og friluft

Når det gjelder friluftsklokker må du tenke hva det er du skal ha klokken til. Er det fisking? Fjellklatring? Dykking? Mountainbiking? Ski? Fellesnevneren er at de ofte må tåle en trøkk.