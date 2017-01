De lureste tingene menn kjøper på januarsalget

Det berømte januarsalget er i gang, og du kan gjøre reale kupp om du vet hvor du skal lete. Det er på ingen måte bare "resteplaggene" som skal unna - her er det gode funn for resten av året.

Vi har plukket ut noen av de lureste tingene du kjøper på salget, som du kan ha utover vinteren, våren og resten av året.





Jakker

Det mest åpenbare du kan spare mest på er jakka. En god vinterjakke er en investering som skal holde deg varm i månedsvis, og kan koste litt. Derfor er det lurt å klinke til når butikkene senker prisene.

Fra venstre: Tommy Hilfiger - Samsøe & Samsøe - Polo Ralph Lauren - Carhartt - TOM TAILOR - Hugo Boss - Jack & Jones

Mønstrede gensere

En mønstret genser kan "gjøre" et antrekk, og du slipper dessuten å legge så mye fokus på detaljer. Gå gjerne for en litt oversized versjon, og ikke vær redd for å kombinere forskjellige mønstre.

Fra venstre: Bench - Denim & Supply Ralph Lauren - Bellfield - Tommy Hilfiger - Topman

Penbukser

Penbuksene er 2017s jeans når det kommer til trender, og i år skal de gjerne være mønstrede eller med tekstur og andre detaljer. Sikre deg årets fineste benklær når det faktisk er på salg.

Fra venstre: Pier One - Club Monaco - Hugo Boss - HYMN - Paul Smith

Zip-ups

Den store sportstrenden har gjort zip-ups til nåtidens hotteste gensermodell. Det være seg med og uten hette. Gå for en sporty variant når du er ute og trener til SK17, eller bruk den under en dressjakke - det er nemlig helt lov nå!

Fra venstre: Castelli - Under Armour - Joseph - KIOMI - Hugo Boss - Polo Ralph Lauren - Adidas

Sneakers

Sneakers er muligens den mest brukte skoen gjennom hele året, og kommer til å være det også i 2017, skal vi tro designerne. Sikre deg de feteste parene for resten av året nå, så har du spart masse når det blir bart på bakken.

Fra venstre: Hugo Boss - le coc sportif - Nike - Royal RepubliQ - Nike - Nike - Tommy Hilfiger - Adidas





Ryggsekk

Ryggsekken er det nyeste nye, og spås å skyte fra både PC-veska og stresskofferten. Det finnes et hav av fete modeller, fra praktiske og nøkterne til freshe designervarianter.

Fra venstre: YOURTURN - Herschel - Saint Laurent - Eastpak - ECCO - Álvaro - Givenchy