De hotteste skandinaviske merkene som gjelder nå

Den skandinaviske trenden fortsetter å være brennheit, og våre danske og svenske naboer har akkurat vist sine nyeste trender under sine respektive moteuker.

Vi forstår godt hvorfor den minimalistiske og skarpe stilen er så populær også i Norge, og har plukket ut noen favorittdesignere fra våre naboer i øst og sør.

Her er plaggene vi anbefaler for den perfekte stilen skandinaviske menn er kjent for.

Whyred

Det prisvinnende merket fra Sverige er alltid en sikker vinner, og er populær blant stilsikre menn både der hjemme og internasjonalt. Whyred lager allsidige basisplagg, og imponerer med detaljer, kvalitet og snitt. Her er noen av våre favoritter.

Jeans HER - Bomberjakke HER - Høyhalset jakke HER - Lommebok HER - Boots HER

Samsøe & Samsøe

Danske Samsøe & Samsøe har lenge vært en favoritt her hjemme i Oslo, og med god grunn. Merket leverer stilrent design i høy kvalitet, og evner å kombinere pris og stil på en unik måte. Her er én måte å kombinere våre favoritter på.

Pologenser HER - Bukser HER - Frakk HER - Sneakers HER

Won Hundred

Danske Won Hundred ble etablert i København i 2004, og har siden rukket å seile opp som en skandinavisk favoritt. Won Hundred bruker behagelige stoffer når de designer sine urbane plagg preget av en tidløs avslappethet.

Jeans HER - Sneakers HER - Skjorte HER - Jeansjakke HER

J. Lindeberg

J. Lindeberg er et velkjent navn i den norske motebransjen, og det svenske merket er blitt en yndling både når det gjelder konfeksjon og fritidstøy i premium kvalitet. Vi digger den strukturerte parkasen og kombinerer den med enkle elementer, for en look som er en sikker vinner.

Parka HER - Genser HER - Jeans HER - Sko HER

Filippa K

Denne svensken er bygget opp på simplisitet og kvalitet. Filippa K er kjent for sine nøytrale farger, klassiske snitt og perfekte passform. Når du går for et plagg fra Filippa K, er du sikker på å gå for kvalitet. Her er bare noen av våre anbefalinger.

Tee HER - Bomberjakke HER - Bukser HER - Sneakers HER