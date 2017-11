De beste gavene til den stilige mannen

Når man skal lage en liste over tips til julegaver til mannen er det ikke nok å bare vite hva som gjelder – vi vil også ha svar på hvorfor tipsene er nettopp de beste.

Derfor har vi satt sammen en liste med julegavetips til de stiligste herrene, med svar på hvorfor de er perfekte for menn med peiling.

Klær får en stilig mann aldri nok av, og å gi nye plagg i julegave til han er derfor et sikkert valg. Enten om du kjøper en stilig jakke, en klassisk og fin skjorte, en varm og god turtle neck, et par kule eller røffe sko, eller en ny bukse, vil han elske å kunne oppgradere garderoben sin.

Jakker

En god parkas er godt å ha på vinteren. Denne er veldig kul, og svart er en tidløs farge. En frakk vil gi et stilig og klassisk uttrykk, og kamel er en trendy farge. Uber-jakken har virkelig tatt Norge med storm, og den marineblå varianten fungerer både i formelle og mer avslappede situasjoner.

Parkas fra Parajumpers - Frakk fra Tiger of Sweden - Jakke fra Uber

Skjorter

Synes du at vedkommende du skal kjøpe gave til burde fornye skjortene i sin garderobe? Klassiske ensfargede skjorter går aldri av moten, men det er veldig trendy med litt mønster også. Da skiller man seg ut fra mengden, og det er noe en stilig mann vil. Disse skjortene vil være gode julegaver til han.

Skjorte fra Barba Napoli- Lys skjorte fra Eton - Sort skjorte fra Eton

Turtle necks

Såkalte roll necks var definitivt en trend da motehus som Louis Vuitton, Versace og MSGM viste frem sine kolleksjoner for høst- og vintersesongen. Genseren er av den typen som passer både til litt pyntet og uformelt bruk. Den er stilsikker, og derfor en perfekt julegave til han.



Turtle neck fra Filippa K - Turtle neck fra Stenström - Turtle neck fra Oscar Jacobsen

Ruter er inn i år, og på denne sesongens bukser ser man ofte at dette mønsteret har blitt tatt i bruk. Om du kjøper denne buksen fra Samsøe & Samsøe til han i julegave vil han bli glad. En sort jeans er noe alle menn burde ha i sin garderobe, og en vanlig jeans er heller aldri feil.

Jeans fra Tiger of Sweden - Bukse fra Samsøe & Samsøe - Jeans fra Tiger of Sweden

Om han liker å kle seg pyntet og formelt er noen fine oxford sko eller sko i dobbel monkstrap tingen. Chelsea boots er også en klassiker, som funker til litt "edgy" bruk i tillegg til pyntet. Om han vil være enda mer vågal er Dr. Martens sine Originals et veldig godt valg. Disse julegavene vil han digge.

Chelsea Boots Samsøe & Samsøe - Sko fra Vagabond - Sko fra Oscar Jacobsen - Boots fra Dr. Martens

Accessories er noe av det viktigste i garderoben, og her skal man tenke kvalitet. Klassiske elementer som klokken, lommeboken, slipset, sløyfen, lommetørklet og mansjettknappene bør være i enhver manns tilbehørsskuff.

Til vinteren er det greit med hansker og skjerf, og her skal man heller ikke holde tilbake på stil. Sort er tidløst og passer bra til et skjerf, og brune lær hansker er noe av det fineste en mann kan ha. Med disse sorte kalosjene vil han i tillegg tar han vare på skoene sine.

Selv om vi kanskje er på den mørkeste tiden av året betyr ikke det at du ikke kan kjøpe nye solbriller til han. De vil han ha stor glede av når solen titter frem igjen.

Slips fra Drake's - Klokke fra Thomas Sabo - Skjerf fra Tiger of Sweden - Solbriller fra Ray-Ban - Lommebok fra Hugo Boss - Slips fra Amanda Christensen - Sløyfe fra BOSS - Mansjettknapper fra Dunhill - Hansker fra Dents - Kalosjer fra Swims - Tørkle fra Amanda Christensen

En stilig mann bryr seg om fitness, og han trenger derfor å ha utstyret i orden. Nå på vinteren blir nok treningsstudio brukt av han i enda større grad, og dersom han har et nyttårsforsett om å komme i enda bedre form hører en oppgradering av treningsutstyret med. Julegaver som hjelper han å nå målet sitt og sitt potensial er en sikker vinner.

Kanskje trenger treningstightsen å skiftes ut med en freshere modell fra 2XU? Skoene fra Nike og Jordan er perfekte til å trene inne nå på vinteren, og pulsklokker har virkelig blitt et must i år. En ordentlig treningsbag vil han like, og treningsjakker får man heller aldri nok av. Hodetelefoner som passer perfekt til treningsøkten er også essensielt.

Stol på oss når vi sier at han kommer til å elske å få disse produktene i julegave.